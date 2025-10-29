Con tanto del tico Alonso Martínez, NYCFC supera 1-0 a Charlotte en inicio de serie de playoffs

Alonso Martínez anotó a los 34 minutos para poner fin a una racha de tres partidos sin marcar, y el New York City FC superó el martes 1-0 a Charlotte para comenzar una serie de playoffs al mejor en un máximo de tres duelos.

NYCFC se convirtió en el primer equipo visitante en ganar en los playoffs de la MLS de 2025 después de que los primeros ocho clubes cayeron.

El conjunto neoyorquino recibirá a Charlotte el sábado en el segundo partido.

Martínez, quien acumuló 17 goles durante la temporada regular, recibió un pase de cabeza de Andrés Perea. El tico dribló para adentrarse en el área, se dio un pase a sí mismo y definió en los límites del área chica con un tiro rasante ante la salida de Kristijan Kahlina.

Charlotte no contó con el delantero Wilfried Zaha debido a una suspensión por tarjeta roja.

