Malik Nabers de los Giants se somete a cirugía para reparar el ligamento cruzado anterior

Malik Nabers se sometió el martes a una cirugía para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, informaron los Giants de Nueva York.

El equipo añadió que su receptor principal comenzará su proceso de rehabilitación tras ser dado de alta del hospital el miércoles.

Nabers fue operado aproximadamente un mes después de lesionarse mientras intentaba atrapar un pase durante el encuentro ante los Chargers de Los Ángeles y estará fuera por el resto de la temporada. No quedó inmediatamente claro cuándo podría reanudar las actividades deportivas.

En los últimos tres días, dos jugadores clave de los Giants se han sometido a cirugías. El domingo por la noche, fue al quirófano el corredor novato Cam Skattebo para reparar una dislocación en el tobillo derecho.

Skattebo se sometió a la operación el domingo por la noche, horas después de lesionarse en Filadelfia. El equipo informó que fue dado de alta el lunes del campus del Hospital Presbiteriano de la Universidad de Pensilvania.

“¡Gracias a todos por el apoyo!!” publicó Skattebo en las redes sociales. “La cirugía salió bien. Sólo quiero agradecer a la ciudad de Filadelfia por cuidarme de la mejor manera. Cada momento que pasé en el hospital con mi familia y amigos me sentí amado y apoyado en todo sentido... Gracias a los doctores, cirujanos y personal que hicieron su mejor trabajo conmigo.”

Los Giants tienen un récord de 2-6 antes de recibir el domingo a los 49ers de San Francisco.

