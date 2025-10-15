Jaguars minimizan ventaja por jet lag sobre Rams, que llegarán el sábado a Londres

Los interesados en investigar los cambios de horarios seguramente querrán prestar atención al juego del domingo en Londres entre los Jaguars de Jacksonville y los Rams de Los Ángeles en el Estadio de Wembley.

Los Rams arribarán a Londres hasta la mañana del sábado, un día después de lo que llegaron en el 2017 y 2019 con el entrenador Sean McVay.

Los Jags también cambiaron sus planes. Normalmente llegan un viernes, pero un año después de que un huracán retrasara su salida a Londres, los Jags optaron por arribar el martes.

“¿Es una ventaja? No lo sé, hay ciencia del deporte que respalda ambos”, indicó el entrenador de los Jags, Liam Coen, el miércoles antes de la práctica en el hotel The Grove al norte de Londres.

Ambos equipos tienen un récord de 4-2, y Jacksonville busca recuperarse de la derrota 20-12 ante Seattle.

"Simplemente pensé que era una gran oportunidad para que nuestros muchachos llegaran aquí, pudieran estar juntos un poco más, tener un poco más de continuidad", añadió.

El mariscal de campo de los Jaguars, Trevor Lawrence, quien ha jugado seis partidos en Londres, prefiere llegar antes

"Esto nos da una buena oportunidad para descansar y adaptarnos para cuando llegue el domingo, y obviamente, también, puedes tener un par de buenos días de práctica aquí, aclimatarte", dijo Lawrence.

Coen trabajó bajo McVay durante varias temporadas, más recientemente como coordinador ofensivo de los Rams en 2022.

"Entiendo completamente — trabajando con Sean, conociendo su ciencia del deporte detrás de por qué están saliendo más tarde", dijo Coen. "Tuvimos la misma oportunidad de tomar esa decisión y simplemente elegimos venir un poco antes".

La decisión, dijo, estaba parcialmente relacionada con tener una semana de descanso la próxima semana.

El juego del domingo será el 14mo de Jacksonville en Londres. Desde la la temporada 2015, los Jags planeaban salir el jueves por la noche y aterrizar el viernes por la mañana, según el equipo.

Después de que el año pasado se retrasó su salida, el equipo canceló la conferencia de prensa el viernes fuera de Londres y la reprogramó para el día siguiente.

Los Jags tuvieron juegos consecutivos en Londres el año pasado. En el primero, perdieron 35-16 ante los Bears de Chicago en el Estadio Tottenham Hotspur. La semana siguiente, vencieron 32-16 a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Estadio de Wembley.

Los Rams se quedaron en Baltimore después de vencer 17-3 a los Ravens el domingo. Están realizando prácticas esta semana en Camden Yards —hogar de los Orioles de Baltimore— y saldrán el viernes por la noche hacia Londres, confirmó el equipo.

Siguieron un patrón similar en 2017 —la primera temporada de McVay como entrenador de los Rams— y nuevamente dos años después, aunque ambas veces llegaron un viernes por la mañana. Después de los juegos en Jacksonville (2017) y en Atlanta (2019), se habían quedado en la Costa Este ambas veces.

Los Rams aplastaron 33-0 a los Cardinals de Arizona en el Estadio de Twickenham en 2017 y vencieron 24-10 en 2019 a los Bengals de Cincinnati en Wembley.

"Hemos tenido algunos resultados exitosos teniendo un juego en la Costa Este, quedándonos en la Costa Este para preparar nuestra preparación, ya sea para jugar contra los Bengals en Londres o para jugar contra los Cardinals en Londres nuestro primer año, y esperamos lo mismo esta semana", dijo McVay al sitio web de los Rams el lunes.

En 2016, los Rams llegaron un lunes y perdieron 17-10 con los Giants de Nueva York en Twickenham.

___

