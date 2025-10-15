El canadiense Josh Naylor castiga a Toronto y tiene a los Marineros cerca de la Serie Mundial

Fue un comienzo difícil para la Serie de Campeonato de la Liga Americana para los Azulejos de Toronto. El equipo de Canadá se trasladó al oeste para el tercer duelo en Seattle enfrentando un desalentador déficit 2-0 en la serie al mejor de siete.

¿Parte de la razón del gran agujero de Toronto? Una gran actuación en el Juego 2 por parte de un bateador canadiense: Josh Naylor, el primera base de los Marineros.

Nacido y criado en Mississauga, Ontario, la ciudad inmediatamente al oeste de Toronto, Naylor se fue el lunes de 4-3 con un jonrón de dos carreras en la victoria 10-3 que dejó a los Marineros a dos victorias de su primera aparición en la Serie Mundial.

Naylor es el mayor de tres hermanos que juegan béisbol, todos seleccionados en la primera ronda. Bo, el hermano medio, es receptor con los Guardianes de Cleveland. Myles, el hermano menor, es un infielder de ligas menores en la organización de los Atléticos.

El batazo de 359 pies de Naylor en la séptima entrada del lunes lo convirtió en el primer jugador nacido en Canadá en conectar un jonrón en postemporada contra los Azulejos en Toronto.

Naylor lo llamó un "momento de niño pequeño" al conectar un jonrón significativo en octubre en el estadio que una vez visitó como fanático del equipo local.

"De niños, mis amigos, mis compañeros de equipo y yo crecimos admirando a muchos jugadores de los Azulejos específicamente", expresó.

Naylor es el cuarto jugador nacido en Canadá en conectar un jonrón en su país durante los playoffs. Russell Martin y Michael Saunders lo hicieron para los Azulejos en 2016, y Vladimir Guerrero Jr., nacido en Montreal, se unió a ese club a principios de este mes en la victoria de Toronto sobre Nueva York en la serie divisional.

"Es súper genial hacerlo frente a mi familia también", comentó Naylor. "Muy bendecido de tenerlos a todos aquí, todos mis amigos, y fue un momento realmente genial para ellos".

Aun así, aunque la familia de Naylor sin duda estaba encantada, el resultado fue más difícil no solo para millones de fanáticos canadienses, sino también para un grupo de jugadores de los Azulejos que alguna vez fueron compañeros de equipo de Naylor.

En las más de cuatro temporadas que pasó en Cleveland, Naylor compartió con los infielders Ernie Clement y Andrés Giménez, el jardinero Myles Straw, y los lanzadores Nick Sandlin y Shane Bieber. Todos, excepto el lesionado Sandlin, están en el roster de Toronto en la serie de campeonato del circuito.

"Todos éramos súper, súper cercanos cuando estábamos allí, y esos recuerdos duran para siempre, esas amistades duran para siempre", manifestó Naylor después del segundo partido. "Serán algunos de mis compañeros de equipo favoritos que he tenido".

Antes de que comenzara la serie, Straw dijo que también considera a Naylor uno de sus favoritos.

"A Nayls lo voy a querer por siempre", dijo Straw el sábado. "Fue uno de los mejores compañeros de equipo con los que jugué, sin duda. Hablé con él en la temporada baja todo el tiempo. De hecho, fui a su baby shower durante la temporada aquí mientras estábamos en Toronto. Fue bastante genial ser parte de eso. Siempre soy fan de Naylor, pero obviamente en esta serie es un poco diferente".

Naylor demostró la profundidad de su relación con Straw durante su visita anterior a Toronto en junio, cuando todavía estaba con los Diamondbacks de Arizona.

En la quinta entrada del juego intermedio de la serie, Straw se estrelló contra la pared del jardín central mientras intentaba atrapar el doble impulsor de Naylor y sufrió con un esguince en el tobillo derecho.

Parado en la segunda base, Naylor se llevó las manos a la cabeza al ver a Straw en el suelo, luego caminó hasta la cerca para ver cómo estaba su amigo.

"Definitivamente me fijo de dónde venía, pero en ese momento pensé, 'óyeme, por favor, sal de aquí'", dijo Straw. "Solo está velando por mi mejor interés. Yo nunca haría eso por él. Si él estuviera allí, nunca caminaría hacia allá, eso es seguro. Pero le agradezco por eso. Es un muy buen amigo".

Straw dijo que ha estado viendo mucho béisbol de postemporada este octubre y sigue viendo a Naylor conectar hits clave.

"Tiene el poder, pero al mismo tiempo es un poco molesto", comentó Straw. "Es un bateador completo, y lo he visto estropear a muchos rivales a lo largo de los años".

Desafortunadamente para Straw y los Azulejos, su actual marcha de octubre podría ser lo próximo que Naylor acabe estropeando.

