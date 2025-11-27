Jackson, Wells y Edey ayudan a los Grizzlies a superar 133-128 a los Pelicans en tiempo extra

Jaren Jackson Jr. anotó 27 puntos, Jaylen Wells agregó 25 y los Grizzlies de Memphis superaron 133-128 a los Pelicans de Nueva Orleans en tiempo extra la noche del miércoles en el juego de la Copa NBA.

Zach Edey sumó 21 unidades, 15 rebotes y dos bloqueos para Memphis, que mejoró a 2-1 en el Grupo B del Oeste, mientras que los Pelicans completaron el torneo de temporada con un 0-4. Los Grizzlies superaron a Nueva Orleans por 39 tantos durante los 35 minutos que Edey estuvo en la cancha.

José Alvarado anotó 24 para los Pelicans, que dominaron cuando Edey estaba en la banca. Se adelantaron por 17 en la primera mitad y lideraron la mayor parte del tiempo reglamentario. Saddiq Bey tuvo 18 puntos y diez rebotes, y Zion Williamson anotó 17 para Nueva Orleans, que rompió una racha de nueve derrotas el lunes por la noche.

Después de que el sexto triple de Alvarado empatara el marcador a 128 al final del tiempo extra, Jackson encontró a Wells detrás de la defensa de Nueva Orleans para una volcada que dio a los Grizzlies la ventaja definitiva.

Los Pelicans tuvieron tres posesiones más, pero Williamson perdió el balón en una y falló un triple al final del reloj de tiro en otra. Alvarado no pudo conectar con Williamson en un pase de saque en los últimos segundos.

Los Grizzlies estuvieron al borde de ganar en el tiempo reglamentario, pero Williamson encestó una difícil bandeja con 0,9 segundos restantes para empatar a 122.

Alvarado encestó cuatro triples y anotó 18 puntos con un siete de diez en tiros en sus primeros 12 minutos en la cancha, ayudando a los Pelicans a tomar una ventaja de 68-53 al medio tiempo.

Memphis abrió el tercer cuarto con una racha de 13-dos que incluyó dos triples de Wells y uno de Jackson. Los Grizzlies encestaron seis de ocho triples en el período.

Los Pelicans respondieron encestando siete de sus siguientes diez desde larga distancia —tres de Jordan Hawkins y dos de Bey.

Eso ayudó a los Pelicans a mantener su ventaja en el último cuarto, cuando ninguno de los equipos lideró por más de nueve.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes