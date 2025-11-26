Doncic critica la cancha de la NBA Cup y elogia a Lakers por apoyo en altercado con Dunn

Luka Doncic no estaba contento con la cancha especial de la NBA Cup en la arena de los Lakers de Los Ángeles, calificándola de "resbaladiza" y "peligrosa".

El astro esloveno estaba mucho más feliz con la unidad y la dureza de los Lakers después de que Jaxson Hayes lo defendiera en su último altercado con su némesis Kris Dunn, y planea pagar la multa de Hayes por la falta técnica resultante.

Doncic anotó 43 puntos, repartió 13 asistencias y capturó nueve rebotes durante la victoria 135-118 sobre los Clippers de Los Ángeles el martes por la noche, quedándose apenas a un paso de su décimo triple-doble de 40 puntos en su carrera. Hizo todo esto en la versión amarilla de los Lakers de las exóticas canchas de madera dura desplegadas en toda la liga para distinguir los juegos de la NBA Cup, pero Doncic no se sintió seguro allí.

"Por favor, ajusten las canchas", dijo Doncic después de elogiar el formato del torneo, que ahora está en su tercer año. “Es simplemente resbaladizo. Es peligroso... Me resbalé muchas veces. Se pudo ver que muchos jugadores se resbalaron. Eso es peligroso”.

Fue el primer partido de la Copa de los Lakers en casa después de comenzar la fase de grupos con dos partidos como visitantes. Doncic dijo que no podía recordar si las canchas en Nueva Orleans y Memphis eran más resbaladizas de lo normal.

"Creo que son simplemente canchas nuevas, así que es un poco difícil", comentó Doncic. “Se necesita... jugar algunos partidos”.

Las quejas sobre las canchas especiales no son nuevas. Jaylen Brown, la estrella de Boston, dijo que se lesionó la ingle mientras jugaba en la cancha de la NBA Cup de los Raptors de Toronto en 2023, y otros jugadores han opinado sobre los peligros de competir en madera dura sin desgastar.

LeBron James dijo que vio a "un par de chicos" sufriendo en la cancha el martes, pero personalmente no la encontró peligrosa.

La quinta victoria consecutiva de los Lakers se calentó un poco al final del último cuarto cuando Dunn derribó a Doncic con un empujón en la espalda. Doncic se levantó y confrontó a Dunn, quien le empujó el balón en el pecho.

Hayes respondió con un empujón a dos manos a Dunn, quien intentó retaliar con un golpe a la cabeza de Hayes mientras los oficiales y compañeros de equipo los separaban.

Hayes recibirá una multa por su falta técnica, pero no le costará dinero.

"Yo me encargo", dijo Doncic. "Le dije de inmediato, gracias por respaldarme. Esto es lo que amo de este equipo. Todos se respaldan mutuamente."

Doncic y Dunn han tenido enfrentamientos varias veces en el pasado reciente.

Ambos recibieron faltas técnicas por un enfrentamiento verbal cuando los Mavericks de Dalas de Doncic se enfrentaron al Jazz de Utah de Dunn en diciembre de 2023. Doncic miró a Dunn fuera de la cancha cuando Dunn fue expulsado de un juego Clippers-Mavericks en diciembre de 2024, y Dunn pareció lesionar a Doncic con un tropiezo por detrás cuando los Lakers se enfrentaron a los Clippers en marzo pasado.

El último enfrentamiento terminó con la expulsión de Dunn por dos faltas técnicas.

"Estaba esperando un rebote, y recibí un golpe en la espalda", dijo Doncic. “No voy a quedarme quieto. No le tengo miedo a nadie. No voy a quedarme ahí y dejarlo pasar... De eso se trata el juego. A veces se va a poner físico. Mucha habladuría. Vivo para eso, así que me encanta”.

Los Lakers aseguraron su grupo y accedieron a los cuartos de final de la NBA Cup con su victoria. Eso es emocionante para Doncic, quien entiende el concepto de competiciones de Copa de una manera que sus compañeros norteamericanos a menudo no comprenden.

"Creo que nunca pasé de la fase de grupos, así que es algo nuevo para mí", dijo Doncic. “Lo jugué en España, algo así, así que me gusta”.

Cuando le dijeron que había ganado al menos 53.000 con la victoria del grupo de los Lakers, la estrella con un contrato de 165 millones solo sonrió.

"Obviamente, aceptaré el dinero", rió Doncic.

