Intriga por el próximo paso de Putellas tras ganar la Champions con el Barcelona

Alexia Putellas generó una escena intrigante está en medio de especulaciones sobre su próximo paso cuando la capitana del Barcelona fue a recoger el sábado el trofeo de la Liga de Campeones femenina.

Putellas caminó por la fila de recepción hacia el trofeo y pasó junto a la propietaria del Lyon Michele Kang, quien según informes de Inglaterra y España podría ser su próxima empleadora.

El London City Lionesses, el otro club de Kang en Europa, es ampliamente considerado como un equipo que estará en el mercado para realizar un fichaje de impacto.

Como una importante inversora personal en el fútbol femenino a nivel mundial, Kang pareció dar un paso atrás mientras Putellas avanzaba y se fundía en un abrazo con el directivo del Barcelona Rafa Yuste.

El contrato de Putellas con el club en el que ha pasado 14 años y ganó cuatro veces la Ligas de Campeones y dos el Balones de Oro como la mejor jugadora del mundo termina el próximo mes.

La emotiva salida de la jugadora de 32 años del campo hizo poco por disipar la idea de que su etapa en el Barcelona está cerca de terminar. La idea también se vio alimentada por su asistencia a un partido de las Lionesses en Londres en enero.

“Ya lo veréis”, le manifestó Putellas a un reportero de Catalunya Radio cuando le preguntaron cuándo se sabrá que hará la próxima temporada.

El directivo del club catalán también se negó a comentar sobre su futuro cuando los reporteros le preguntaron inmediatamente después de la final.

Putellas pareció tener los ojos llorosos cuando también habló en el campo con la plataforma Disney+, al reconocer que “aunque a veces no lo parezca, soy una persona muy sensible y me he emocionado porque al final ha salido todo redondo”.

De nuevo, declinó abordar sus planes para la próxima temporada. Al Barcelona aún le quedan por disputar dos partidos de la liga española, aunque el título ya está asegurado, su décimo de ella con el club.

“Hay que disfrutar, estar muy presentes, saborearlo bien porque al final cuesta muchísimo”, comentó. “Creo que es un día para estar muy orgullosas, hoy, y te diría que todas las temporadas, de lo que está haciendo este equipo”.

Con el trofeo a sus pies y el césped cubierto de confeti brillante, Putellas se sumó a sus compañeros en una vibrante versión del himno del club Barcelona, con el enfático crescendo de “¡Barça! ¡Barça! ¡Barça!”.

Antes de la ceremonia de medallas, Kang consoló cálidamente a la mediocampista del Lyon Lindsey Heaps. La capitana de Estados Unidos se irá del equipo y regresará a casa para unirse al equipo de expansión de la NWSL Denver Summit.

Minutos después, Kang se retiró del campo y un asistente le entregó sus gafas de sol oscuras. La empresaria estadounidense dejó entonces la escena de celebración para las nuevas campeonas, repletas de estrellas.

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El redactor de AP Joseph Wilson en Barcelona contribuyó.

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