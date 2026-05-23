La esperanza local Arthur Fils se retira de Roland Garros por lesión de cadera

Arthur Fils, el jugador francés mejor clasificado, en el puesto número 19, se retiró del Abierto de Francia el sábado debido a una lesión en la cadera.

Fils se había retirado en el primer set de su partido de primera ronda en el Abierto de Italia, en su última puesta a punto para Roland Garros.

Fils, de 21 años, manifestó que su cadera “me molestaba mucho” y que, aunque los exámenes no revelaron ningún problema, seguía sintiendo “mucho dolor”.

“Así que no pude entrenar durante las últimas dos semanas. De hecho, el entrenamiento de hoy fue la primera vez que jugué puntos desde hace dos semanas (cuando estaba) en Roma. No estaré al 100% para jugar el torneo y no asumiré ningún riesgo como hice el año pasado. No quiero ser estúpido”, añadió Fils.

Fils se retiró del Abierto de Francia del año pasado después de la segunda ronda debido a una fractura por estrés en la parte baja de la espalda.

Fils había rendido lo suficientemente bien últimamente como para dar a los aficionados locales la esperanza de que pudiera convertirse en el primer francés en ganar Roland Garros desde Yannick Noah en 1983.

Tras perderse la segunda mitad del año pasado por su lesión de espalda, Fils había establecido un récord de 22-7 este año con actuaciones destacadas en Doha; Indian Wells, California; Miami; y Madrid. También ganó un título sobre tierra batida en Barcelona.

Fils tenía previsto debutar ante Stan Wawrinka, de 41 años, campeón en 2015, que hará su última aparición en el Abierto de Francia. Ahora Wawrinka se enfrentará a un jugador procedente de la fase previa.

La actividad en París comienza el domingo.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes