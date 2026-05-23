Bruno Fernandes gana el premio al jugador de la temporada de la Liga Premier
El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue nombrado jugador de la temporada de la Liga Premier el sábado después de ayudar a su equipo a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones e igualar un récord de asistencias.
Fernandes registró el fin de semana pasado su 20ª asistencia de la temporada de la Liga Premier, con la que igualó el récord, y puede romperlo cuando el United visite al Brighton el domingo en el cierre de la campaña.
El mediocampista portugués está empatado con la figura del Arsenal Thierry Henry (2002-03) y el exastro del Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20) con la mayor cantidad de asistencias en una sola temporada de la Premier League.
A principios de este mes, los periodistas especializados en fútbol en Inglaterra eligieron a Fernandes como futbolista del año.
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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes
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