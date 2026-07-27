Infantino recrimina a críticos por difundir "odio y falsos rumores" durante el Mundial

Una semana después de la final de la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA Gianni Infantino arremetió contra quienes considera críticos por “difundir odio y falsos rumores” sobre el torneo.

Infantino elogió a la FIFA por “ofrecer el mejor espectáculo del mundo” y habló del Mundial como generadora de “alegría y unión”, en un comunicado de 900 palabras publicado en una entrada de 15 páginas en su cuenta de Instagram y en el sitio web de la FIFA a última hora del domingo.

“Lamento que estuvieran tan consumidos por el odio y la crítica que se lo perdieron todo”, escribió el presidente de la FIFA. Dirigió sus comentarios a “quienes están detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas difundiendo odio y falsos rumores”.

La FIFA e Infantino recibieron críticas durante la Copa del Mundo por la negativa de entrada a Estados Unidos a dirigentes del equipo de Irán, a un árbitro de Somalia y a aficionados; por la presunta influencia política del presidente estadounidense Donald Trump para permitir que Folarin Balogun evitara una sanción por una tarjeta roja; por precios de entradas sin precedentes y por pausas comercializadas en el juego a mitad de cada tiempo en los 104 partidos.

“Cada ciudad estaba abarrotada de aficionados de todo el mundo”, escribió Infantino. “Mientras ellos celebraban, ustedes estaban ocupados sembrando semillas de odio”.

“Mientras ustedes se esconden, nosotros estamos recorriendo las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con los aficionados, interactuando con la gente y garantizando la seguridad de todos”.

Relación tensa con los medios

Infantino mantiene una relación cada vez más tirante con los medios durante el undécimo año de su presidencia. Su conferencia de prensa en la víspera del torneo en Ciudad de México fue la primera con una asistencia completa de medios internacionales desde marzo de 2023.

La conferencia de prensa anterior de ese tipo en Ruanda, después de su reelección por aclamación de las federaciones miembro de la FIFA, vio a Infantino preguntar a su audiencia: “¿Por qué son tan malos?”.

En Ciudad de México el mes pasado, Infantino sugirió que los críticos deberían “calmarse, relajarse”.

La FIFA uniendo a Estados Unidos e Irán

La posibilidad de que Irán disputara al menos tres partidos en Estados Unidos fue un tema clave antes del torneo, y el equipo hizo un cambio de última hora para realizar su campamento de entrenamiento en Tijuana, México, en lugar de Tucson, Arizona.

“Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos”, señaló Infantino en su comunicado. “Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajamos incansablemente para unir a dos países en guerra”.

Entre los aficionados a quienes se les negaron visas para entrar a Estados Unidos estuvo Michel Nkuka Mboladinga, el célebre aficionado de Congo conocido por su estatua, mientras el país enfrentaba un brote del virus del ébola. Asistió a un partido en México.

“Ustedes mencionaron a las pocas personas a las que se les negaron visas y pasaron por alto a los millones a quienes se les aprobaron, de todas partes del mundo”, escribió Infantino. “A países que enfrentaban graves problemas de salud u otros desafíos se les concedieron visas”.

Infantino defiende la decisión sobre Balogun

Sobre las repercusiones de la tarjeta roja al delantero de Estados Unidos Balogun, Infantino sostuvo que “las decisiones posteriores de no sancionar a jugadores en determinadas situaciones son rutinarias”.

La FIFA no anuló la tarjeta roja a Balogun algo que sí ocurre en competiciones domésticas de clubes, sino que dio el paso más inusual de aplazar la sanción de un partido durante un periodo de prueba. La FIFA aún no ha publicado el veredicto por escrito de su juez disciplinario.

“A quienes gastan su tiempo y energía odiándonos, por favor tómense un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol y observar de verdad los rostros, los ojos, las emociones”, escribió Infantino.

Cerró su comunicado con: “Mucho amor para todos”.

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Cobertura del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa