Abrams y Wood conectan 2 jonrones cada uno y Nacionales vencen 10-7 a Diamondbacks

CJ Abrams y James Wood conectaron dos jonrones cada uno e impulsaron tres carreras, mientras los Nacionales de Washington vencieron el domingo por 10-7 a los Diamondbacks de Arizona para llevarse dos de tres juegos en su serie del fin de semana.

Dylan Crews y Abrams aportaron tres de los 15 hits de Washington cada uno. Los sorprendentes Nacionales (54-52) se colocaron a un juego de Arizona por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional en una concurrida carrera por el comodín.

Abrams, de 25 años, lidera las Grandes Ligas con 82 carreras impulsadas. Tiene 27 jonrones esta temporada, con lo que rompió el récord de la franquicia para campocortos establecido por Ian Desmond con 25 en 2012.

Wood lidera al equipo con 30 cuadrangulares, incluido un batazo de dos carreras que empató el marcador a 4 en la quinta entrada. Tres bateadores después, Abrams conectó un jonrón de dos carreras ante el nicaraguense Jonathan Loáisiga (2-3) que puso a Washington al frente de manera definitiva.

Riley Cornelio (2-1) permitió una carrera en dos entradas para llevarse la victoria. Clayton Beeter consiguió tres outs para su décimo salvamento.

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