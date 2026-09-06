Infantino buscará reelección como presidente de la FIFA pese a fallido plan de venta del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentará a la reelección, informó el domingo el organismo rector del fútbol mundial.

Infantino ha enfrentado una presión creciente por su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

Pese a los llamados generalizados para que renuncie, la FIFA indicó que Infantino buscará el próximo año ganar un cuarto y último mandato hasta 2031.

“El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección”, señaló un portavoz de la FIFA.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, ha encabezado los llamados para que Infantino se vaya, al afirmar que ha perdido la confianza en él y al amenazar previamente con boicotear torneos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo. Varias asociaciones nacionales, como la Federación Inglesa de Fútbol (FA), han retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

Infantino se negó a comentar sobre su futuro el sábado al llegar para la inauguración del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia.

“Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para decirlo. No es hoy, no es aquí, pero aquí y hoy, estamos disfrutando del fútbol”, dijo a Sky News.

La FIFA se disculpó por los errores cometidos en torno a su controvertido plan de vender ganancias de la Copa del Mundo a través de una filial comercial y se comprometió a “garantizar que no vuelvan a ocurrir”.

Pero eso no ha sido suficiente para aliviar la presión sobre la posición de Infantino.

El 18 de noviembre es la fecha límite para que los candidatos se inscriban en la próxima contienda presidencial, exactamente cuatro meses antes de la votación.

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