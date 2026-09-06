El veterano delantero Jamie Vardy se une al Burnley

El exinternacional inglés Jamie Vardy se ha incorporado al Burnley con un contrato por una temporada.

El delantero de 39 años, que ganó la Liga Premier con el Leicester en 2016, era agente libre tras dejar al club italiano Cremonese al final de la temporada pasada.

“Su experiencia y liderazgo serán invaluables para nuestro plantel, y creemos que puede tener un impacto significativo en nuestra campaña. Jamie tiene una trayectoria comprobada, y estamos deseando verlo con la camiseta granate”, manifestó el entrenador del Burnley, Nicky Hayen.

El Burnley descendió la temporada pasada de la máxima categoría del fútbol inglés.

“Este club tiene una auténtica historia futbolística y aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad. Tengo muchas ganas de empezar en el campo y ayudar al equipo a avanzar en la dirección correcta”, comentó Vardy.

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