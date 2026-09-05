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Haaland anota y Man City mantiene su inicio perfecto de temporada en la Liga Premier

INGLATERRA-LIGA
INGLATERRA-LIGA (AP)

Erling Haaland anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City venció el sábado por 1 -0 a Coventry para mantenerse en la cima de la Liga Premier.

Tottenham sumó su primer punto de la temporada con un empate 0 -0 en Nottingham Forest, y Newcastle se mantiene invicto bajo el nuevo entrenador Matthias Jaissle gracias a un empate tardío de Jacob Ramsey en un empate 2-2 con Bournemouth.

Crystal Palace remontó dos veces contra Fulham para finalmente ganar 3-2 en Craven Cottage para sus primeros puntos de la campaña, mientras que Brighton empató 1-1 con Leeds.

Brentford y Sunderland también empataron 1 -1.

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