Padres de San Diego renuevan a Kyle Hart por 1,2 millones para la próxima temporada

El lanzador zurdo Kyle Hart se queda con los Padres de San Diego, acordando el lunes un contrato de un año por 1.2 millones que incluye una opción del club para 2027.

Hart recibirá un salario de un millón para 2026, y los Padres tienen una opción de 2.5 millones con una rescisión de 200.000.

El precio de la opción aumentaría en 250.000 por cada 16 y 20 aperturas el próximo año, y 500.000 por cada 24, 28 y 32. La rescisión aumentaría en 100.000 por cada 50, 55 y 60 juegos lanzados.

Hart, quien cumplirá 33 años el domingo, tuvo un récord de 3-3 con una efectividad de 5.86 y un WHIP de 1.19 en seis aperturas y 14 apariciones como relevista para los Padres este año. Comenzó la temporada como el quinto abridor de los Padres, pasó tiempo en las ligas menores y regresó a San Diego como un relevista efectivo en el tramo final de la temporada de 90 victorias del club.

San Diego había rechazado una opción de 5 millones con una rescisión de 500.000 para la próxima temporada sobre Hart, quien fue seleccionado como el mejor lanzador en Corea del Sur mientras lanzaba para los NC Dinos en 2024.

Un exseleccionado de la 19ª ronda en el draft amateur había pasado ocho temporadas principalmente en las ligas menores de Estados Unidos, haciendo sus únicas apariciones previas en las Grandes Ligas en 2020 con cuatro juegos para los Medias Rojas de Boston.

