Holmgren anota 26 puntos en la victoria de Thunder 126-109 sobre los Pelicans en crisis

Chet Holmgren anotó 26 puntos y capturó nueve rebotes, y el Thunder de Oklahoma City se adelantó rápidamente con una ventaja de dos dígitos que mantuvo durante todo el partido en una victoria por 126-109 sobre los tambaleantes Pelicans de Nueva Orleans el lunes por la noche.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 23 unidades y Lu Dort 17 para el Thunder, que estableció un récord de franquicia de puntos en un cuarto con 49 en el primero. Isaiah Hartenstein añadió 16 tantos para Oklahoma City, que ganó su sexto partido consecutivo para lograr su decimocuarta victoria en 15 juegos al inicio de la temporada.

El base novato Jeremiah Fears anotó un máximo de temporada de 24 unidades y Trey Murphy III añadió 18 puntos para los Pelicans, que han perdido seis consecutivos por segunda vez en sus primeros 14 juegos, y dos seguidos desde que el entrenador interino James Borrego asumió tras el despido de Willie Green el sábado.

Nueva Orleans jugó sin Zion Williamson (isquiotibiales), quien se perdió su noveno juego de la temporada. Saddiq Bey (tobillo izquierdo) también fue descartado para Nueva Orleans. El novato Micah Peavy anotó un máximo de temporada de 16 puntos para los Pelicans en un rol de reserva.

Oklahoma City lideró por diez a menos de tres minutos de iniciado el juego y por 20 antes de que transcurrieran ocho minutos.

Los Pelicans cometieron seis pérdidas de balón en los primeros seis minutos, momento en el cual el Thunder, liderando 24-8, había anotado 13 puntos a partir de pérdidas de balón.

Cuando los tiros libres de Brandon Carlson pusieron el marcador en 36-11, Oklahoma City había anotado en 15 de sus 17 posesiones anteriores.

Después de que el primer cuarto cerrara con Oklahoma City liderando 49-24, el segundo cuarto fue algo más competitivo. Los Pelicans, que lanzaron al 52.6% durante los primeros 24 minutos, redujeron su déficit a 13 al medio tiempo, con un marcador de 69-56.

Pero el Thunder superó a los Pelicans 24-11 durante los primeros siete minutos del tercer período, liderando 93-67 después de que Holmgren siguiera un triple con una clavada en corte.

