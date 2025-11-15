Stay up to date with notifications from The Independent

Doncic, Ayton y Reaves guían a Lakers a triunfo sobre Pelicans y a foja de 2-0 en Copa NBA

AP Noticias
Viernes, 14 de noviembre de 2025 23:34 EST
LAKERS-PELICANS
LAKERS-PELICANS (AP)

Austin Reaves anotó 31 puntos, Luka Doncic añadió 24 además de repartir 12 asistencias, y los Lakers de Los Ángeles doblegaron el viernes 118-104 a los Pelicans de Nueva Orleans, en un duelo enmarcado dentro de la Copa NBA.

Deandre Ayton encestó diez de 11 tiros y terminó con 20 puntos, 16 rebotes, dos robos y una tapa por los Lakers, quienes mejoraron a un registro de 2-0 en el torneo de copa para mantenerse en la cima del Grupo B del Oeste.

Trey Murphy III anotó 35 tantos por los Pelicans, quienes perdieron su cuarto partido consecutivo, cayeron a 0-2 en el torneo y a 2-10 en general dentro de la campaña, el peor registro de la Conferencia Oeste.

Rui Hachimura anotó 14 puntos y Marcus Smart sumó 13 por los Lakers, quienes ganaban 65-52 al medio tiempo después de que Doncic asistió a Ayton para una clavada en alley-oop.

Doncic, Ayton y Reaves anotaron durante una racha de 11-0 en el tercer cuarto que amplió la ventaja de Los Angeles a 88-66, una racha culminada por una flotadora de 16 pies de Reaves mientras José Alvarado le cometía una falta.

Los Pelicans redujeron brevemente la ventaja de los Lakers a ocho cuando Alvarado y Saddiq Bey encestaron triples consecutivos para poner el marcador 96-88 con más de ocho minutos restantes.

Doncic encestó un tiro de 12 pies y Reaves, quien acertó 11 de 13 en tiros libres, convirtió cinco en las postrimerías, junto con un disparo de 13 pies, para ayudar a que Los Angeles mantuviera a raya a Nueva Orleans.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

