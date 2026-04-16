Hoerner produce 5 e Imanaga poncha a 11 en la paliza 11-2 de los Cachorros a los Filis

Nico Hoerner impulsó cinco carreras, la mayor cantidad de su carrera, Shota Imanaga ponchó a 11 en seis sólidas entradas y los Cachorros de Chicago arrollaron 11-2 a los Filis de Filadelfia la noche del miércoles.

Dansby Swanson conectó un jonrón y Matt Shaw pegó tres dobles y remolcó dos carreras para los Cachorros, que conectaron 15 imparables para llevarse el juego decisivo de la serie de tres.

Trea Turner y Bryce Harper batearon jonrones por Filadelfia.

Imanaga (1-1) permitió tres hits y otorgó una base por bolas.

Chicago tomó la delantera de forma definitiva con tres carreras en la tercera entrada ante el paruano Jesús Luzardo (1-3). El sencillo corto de Hoerner impulsó a Shaw desde segunda e igualó el juego 1-1. Después de que Alex Bregman recibió base por bolas, Hoerner y Bregman ejecutaron un doble robo. El primero llegó al plato cuando el tiro del receptor J.T. Realmuto se fue al jardín izquierdo. Bregman avanzó a tercera por el error y anotó con un lanzamiento descontrolado de Luzardo.

Después de que el jonrón de dos carreras de Hoerner hacia el jardín entre izquierdo y central en la quinta entrada le dio a los Cachorros una ventaja de cuatro carreras, Chicago sumó cuatro más en la sexta. El doble de dos carreras de Shaw terminó la noche para Luzardo, y Hoerner coronó la anotación con un sencillo de dos carreras ante el relevista zurdo Kyle Backhus.

Luzardo fue castigado con nueve carreras —ocho limpias— y 12 hits en 5 entradas y un tercio, lo que elevó su efectividad a 7,94.

Imanaga se asentó después de permitir el jonrón de Turner para abrir el juego.

Kyle Schwarber, de Filadelfia, se fue de 4-0 con tres ponches y vio terminar su racha de embasarse en 15 juegos consecutivos.

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