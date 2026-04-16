Sal Stewart pega 2 jonrones de 3 carreras en triunfo de Rojos, 8-3 ante Gigantes

Sal Stewart conectó un par de jonrones de tres carreras para un récord personal de seis impulsadas, Eugenio Suárez y Elly de la Cruz también pegaron vuelacercas, y los Rojos de Cincinnati vencieron el miércoles 8-3 a los Gigantes de San Francisco.

Stewart, de 22 años, suma 12 jonrones en su carrera, la mayor cantidad para un bateador de los Rojos en sus primeros 36 juegos desde que el dominicano Arístides Aquino conectó 15 en 2018-19.

Stewart es el segundo jugador más joven de los Rojos con seis carreras impulsadas en un juego, solo detrás del dominicano De la Cruz, quien remolcó seis el 23 de agosto de 2003 a los 21 años.

El novato Rhett Lowder (2-1) permitió tres carreras en 6 2/3 entradas por Cincinnati.

El exjugador de los Rojos Tyler Mahle (0-3) abrió por San Francisco y permitió ocho carreras, con cinco bases por bolas y cuatro jonrones en cuatro entradas, empeorando su efectividad de 4,30 a 7,23.

Con dos corredores en base en la primera entrada, Stewart conectó su sexto jonrón, entre el jardín derecho y el central. Tres lanzamientos después, el venezolano Suárez envió la pelota a la primera fila de asientos del jardín derecho para poner el duelo 4-0.

Fue el jonrón número 192 de Suárez como jugador de los Rojos, con lo que superó a Brandon Phillips y se colocó en el 12.º puesto de la lista histórica de la franquicia. Suárez conectó tres hits en un juego por primera vez desde que volvió a Cincinnati..

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