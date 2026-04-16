Carmen Mlodzinski lanza 6 entradas dominantes y Piratas vencen 2-0 a Nacionales

Carmen Mlodzinski permitió dos hits a lo largo de seis entradas, la actuación más prolongada en su carrera, y los Piratas de Pittsburgh superaron el martes 2-0 a los Nacionales de Washington.

Mlodzinski (1-0) relevó al abridor Mason Montgomery en la segunda entrada y ponchó a cinco con dos bases por bolas para mejorar su efectividad a 1,77. El dominicano Dennis Santana trabajó la novena para su segundo salvamento.

Ryan O'Hearn conectó tres hits por los Piratas, que han ganado 10 de 14 duelos. El dominicano Marcell Ozuna y Nick Gonzales impulsaron carreras con sencillos en la primera entrada ante Jake Irvin (1-2), pero eso resultó suficiente, ya que cuatro lanzadores se combinaron para la segunda blanqueada de Pittsburgh en menos de una semana.

Mlodzinski comenzó esta temporada como abridor de tiempo completo por primera vez en sus cuatro años de carrera, una campaña después de alternar entre la rotación y el bullpen.

Aunque estuvo excelente en sus primeras tres aperturas de 2026, el manager Don Kelly optó por darle la pelota al zurdo Montgomery en la primera entrada el miércoles, con la esperanza de lidiar con la parte alta del orden de Washington cargada de bateadores zurdos y, al mismo tiempo, permitir que Mlodzinski trabajara más en el juego.

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