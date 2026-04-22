Murakami pega jonrón por 4to juego seguido y ayuda a Medias Blancas a vencer 11-5 a Diamondbacks

El novato Munetaka Murakami conectó un jonrón por cuarto juego consecutivo, Sean Burke ganó por primera vez en 17 apariciones y los Medias Blancas de Chicago vencieron la noche del martes por 11-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Chicago anotó cuatro carreras en la primera entrada y pegó tres jonrones consecutivos —de Murakami, el cubano Miguel Vargas y Colson Montgomery— en la segunda para tomar ventaja de 7-0.

El primer jonrón de Antonacci en la MLB llegó en la novena con un cuadrangular dentro del parque para poner el juego 10-2. La pelota pareció hacer contacto con el recogebolas junto a la línea del jardín izquierdo y el cubano Lourdes Gurriel Jr. desistió de la jugada, lo que permitió que Antonacci anotara. La jugada no era revisable.

Burke (1-2) permitió dos carreras limpias y cinco hits en seis entradas para lograr su primera victoria desde la temporada pasada, cuando enfrentó a los Diamondbacks el 25 de junio. Llegó sin triunfos en 13 juegos como visitante desde 2025.

Merrill Kelly (1-1) cedió ocho carreras en 4 1/3 entradas —un juego después de que el abridor Ryne Nelson fuera castigado con ocho carreras y apenas sacara un out.

El venezolano Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la novena para extender su racha de hits a 19 juegos, la mejor de su carrera.

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