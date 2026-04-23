Los Cachorros castigan a unos Filis en caída libre y enlazan su octava victoria

Michael Busch y Seiya Suzuki conectaron jonrones para ayudar a los Cachorros de Chicago a vencer 7-2 a los Filis de Filadelfia, que atraviesan un mal momento, la noche del miércoles, para su octava victoria al hilo.

Pete Crow-Armstrong tuvo tres imparables y dos carreras impulsadas por Chicago, y Alex Bregman también sumó tres hits. Matthew Boyd regresó con éxito tras una lesión en el bíceps y lanzó cuatro entradas y dos tercios en las que permitió dos carreras en su primera apertura en las Grandes Ligas desde el 1 de abril.

Los Cachorros han superado a sus rivales 58-20 durante la racha de victorias más larga de la franquicia desde que también ganaron ocho seguidos del 21 al 29 de julio de 2023. Es la seguidilla de este tipo más larga para el club dentro del mes de abril desde una de 11 juegos en 1970.

Los Filis sufrieron su octava derrota consecutiva, su peor paso desde que perdieron nueve al hilo en septiembre de 2018. Jugaron sin J.T. Realmuto después de que el receptor fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a espasmos en la espalda.

Taijuan Walker permitió cuatro carreras limpias y ocho hits en cuatro entradas en su segunda derrota consecutiva. Kyle Backhus trabajó la primera entrada como abridor ocasional antes de que ingresara Walker (1-4).

Los Cachorros anotaron dos carreras en la tercera entrada para tomar ventaja de 4-2. Bregman abrió con su primer triple desde el 14 de junio de 2024, cuando lo logró con Houston ante Detroit. Anotó trotando al plato con el sencillo de Ian Happ al jardín izquierdo.

Ben Brown (1-0) relevó a Boyd y lanzó dos entradas y un tercio en blanco para llevarse la victoria. Permitió tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

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