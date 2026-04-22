Dombrowski dice que Rob Thomson no está en la cuerda floja pese a mal inicio de los Filis

Dave Dombrowski afirmó que está pendiente a “todo lo que está ocurriendo” con el mal inicio de temporada de Filadelfia, y no tiene preocupaciones inmediatas sobre la continuidad de Rob Thomson como manager de los Filis.

Dombrowski, al hablar con reporteros antes de una derrota 7-4 ante los Cachorros de Chicago la noche del martes —la séptima derrota consecutiva de Filadelfia—, respaldó el trabajo de Thomson y manifestó que ha sido un buen piloto desde que reemplazó a Joe Girardi en 2022.

“Por lo general, he dicho que alrededor de 40 juegos de la temporada es cuando empiezas a decir: ‘OK, ¿cómo vamos? Los muchachos han tenido suficiente tiempo’”, comentó Dombrowski. “Pero no hay nada mágico en ese número. A veces es un poco más, a veces es un poco menos. No están contentos con sus actuaciones.

“Yo soy responsable de poner al equipo en el terreno, así que no estoy contento con cómo va", indicó.

Los Filis amanecieron el miércoles con foja de 8-15, el segundo peor registro de la Liga Nacional detrás de los Mets de Nueva York. Han perdido ocho de sus últimos 10 juegos.

“Simplemente no hemos jugado muy bien”, señaló Dombrowski, y añadió que algunos jugadores individuales han rendido bien, pero “como grupo, no creo que ninguna parte de nuestro equipo haya sobresalido”.

Thomson llevó a Filadelfia a la Serie Mundial de 2022 tras asumir el cargo en lugar de Girardi, y perdió ante los Astros de Houston en seis juegos. Desde entonces, el club ha retrocedido en la postemporada. Perdió en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2023 en siete juegos, y en la serie divisional en 2024 y 2025 en cuatro juegos.

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