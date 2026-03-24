Del sueño de Folgueiras de España a Estados Unidos, Iowa está en el Sweet 16

Álvaro Folgueiras dejó España a los 16 años con el sueño de jugar baloncesto en Estados Unidos.

Hizo el tiro más importante de su vida, bajo los reflectores nacionales, para eliminar a los campeones defensores del torneo de la NCAA.

En el escenario más grande del baloncesto universitario y con su madre presente, Folgueiras encestó un triple con 4,5 segundos por jugar para impulsar a Iowa por encima de Florida, cabeza de serie número 1, el domingo, y enviar a los Hawkeyes al llamado Sweet 16 por primera vez desde 1999.

Corrió a abrazar a su mamá mientras sus compañeros celebraban amontonándose unos sobre otros en la cancha. Beatriz Campos no veía a su hijo desde el verano pasado, cuando el delantero jugó con la selección nacional de España. La última vez que ella lo vio jugar en persona un partido de baloncesto universitario fue cuando él era estudiante de primer año en Robert Morris.

“Es súper especial tener a mi mamá aquí. Ella lo es todo para mí”, manifestó Folgueiras. “¿Dónde estaría el mundo sin las mamás? Ella es súper fuerte. Ha pasado por muchas cosas en la vida. A veces, cuando me cuesta el baloncesto, y el baloncesto es la vida, pienso en mi mamá como un ejemplo de resiliencia, y eso de verdad me inspira y me da confianza. Porque no solo es una luchadora, es una persona súper especial. Tengo muchísima suerte de tenerla como mamá”.

Folgueiras perdió a su papá cuando tenía 9 años, así que fue emotivo que su madre presenciara su mejor momento en este deporte.

“Volver después de dos años y ver dónde estoy ahora y cuánto trabajé para estar donde estoy ahora, para ella es una gran sensación porque envió a un chico de 16 años a América sin saber nada de inglés... sin nada más que sueños y hambre”, comentó. “Y esto es para ella y para mi papá. Él está mirando desde allá arriba”.

Perder a un padre a una edad temprana puede tener un impacto negativo en cualquier niño. Pero Folgueiras llenó el vacío lo mejor que pudo.

“Nos dejó a mi mamá, a mi hermano y a mí en casa. Fue algo duro”, dijo. “En realidad no lo sentimos tanto porque mi mamá siempre se aseguró de que no nos faltara nada, absolutamente nada. Así que no puedo decir que crecí en un entorno en el que me faltaran cosas.

“A veces puedo decirlo porque siento su ausencia. Yo solo iba a la cancha y jugaba para alejarme de mi casa, para estar con otra cosa. Pero puedo decir que tuve una infancia feliz. Es algo que todos decimos, y todo el mundo tiene este tipo de cosas en su vida. No somos víctimas. Nunca dejé que cosas así me convirtieran en una víctima. Ni a mí ni a mi hermano, ni a mi mamá. Somos así porque mi mamá lo demostraba todos los días”.

Gracias a las hazañas de Folgueiras, el noveno preclasificado Iowa (23-12) tiene la oportunidad de lucirse contra el cuarto Nebraska (26-8), el jueves en Houston.

Folgueiras, que promedió 8,5 puntos saliendo desde la banca para los Hawkeyes esta temporada y 14 por partido en el campeonato de la NCAA, no era la opción principal en la canasta para tomar la ventaja. La jugada estaba diseñada para que Bennett Stirtz atacara hacia el aro, pero Folgueiras anunció su tiro.

“Este tipo se me acercó y me dijo: ‘Voy a estar listo y la voy a meter’”, contó Stirtz. “Y eso fue exactamente lo que hizo”.

El entrenador de primer año de Iowa, Ben McCollum, lo calificó como “confianza irracional”.

“Quiero decir, trabajo mucho”, señaló Folgueiras. “No confío en la confianza. Es así de simple. Soy el mismo jugador si la meto o si la fallo. Con esa mentalidad, simplemente no dejo que los errores me afecten demasiado. A veces lo hago mejor que otras, pero esa es la intención”.

Los Hawkeyes nunca han ganado un título nacional y la última vez que accedieron a la ronda de los ocho mejores fue en 1987.

Folgueiras les dio una oportunidad de terminar con la sequía.

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