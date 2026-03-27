Hinchas celebran triunfo de Bolivia ante Surinam y sueñan con la clasificación a un 2do Mundial

Miles de hinchas bolivianos celebraron el jueves el triunfo de la selección de su país, que se colocó a un paso de clasificarse a un Mundial de fútbol, algo que no ha conseguido en 32 años.

Bolivia superó 2-1 a Surinam en un partido del repechaje intercontinental, disputado en Monterrey, ciudad del norte de México. Al finalizar, innumerables bolivianos se fundieron en abrazos y la alegría se desbordó en las calles céntricas de prácticamente todas las ciudades de la nación andina.

En el centro de La Paz, después de un paro de dos días del transporte público, las calles lucieron abarrotadas de hinchas.

“¡Si se pudo!”, corearon muchos jóvenes que seguian el partido por pantallas gigantes.

El triunfo ante Surinam colocó a Bolivia en el encuentro decisivo por un boleto al Mundial que se realizará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. La Verde se mide el martes con Irak, también en Monterrey,

“Esta victoria nos sirve para levantar el animo e ir por Irak... Hay equipo, si se puede”, dijo a The Associated Press Reiner Bress un hincha que acudió a celebrar el triunfo con su hija de un año.

Si la selección boliviana logra la hazaña soñada, ingresará al Grupo I, en el que esperan Francia, Senegal y Noruega. Bolivia sólo se ha clasificado a un Mundial en la historia, el de Estados Unidos 1994.

“Es una última batalla que nos falta... gracias selección boliviana", agregó Manuel Cortez, otro hincha.

En el mismo sentido Susana Koch dijo que el triunfo levanta la moral de todo el país y permite soñar con la clasificación.

Pero la victoria no llegó sin sufrimiento. Surinam se puso al frente a los 48 minutos y Bolivia debió dar la vuelta con goles de Moisés Paniagua a los 72 minutos y Miguel Terceros a los 79.

Cuando el jugador del Santos de Brasil convirtió el penal que significó el triunfo, cambió las caras de los bolivianos que miraban con desazón. Posteriormente se desataron los gritos de “Bo-Bo, li-li, via-via. ¡Viva Bolivia!”.

El presidente Rodrigo Paz se sumó a la alegría y festejó el triunfo acompañado de sus ministros.

“Hoy no ganó solo una selección, ganó la esperanza de todo un país que nunca dejó de creer, incluso cuando era difícil”, mencionó Paz en su cuenta de la red social X.

Con el resultado la Verde intentará convertirse en la séptima selección de Sudamérica presente en el Mundial, ampliado a 48 selecciones.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes