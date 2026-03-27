Bolivia remonta y elimina a Surinam en repesca para seguir soñando con su 2do Mundial

Bolivia remontó la desventaja en siete minutos y superó el jueves 2-1 a Surinam para mantener vivas las ilusiones de avanzar a lo que sería el segundo mundial de su historia.

Liam van Gelderen puso adelante a la selección surinamesa en el amanecer del segundo tiempo en la ciudad norteña de Monterrey, pero Bolivia revirtió el resultado adverso con tantos de Moisés Paniagua a los 72 minutos y Miguel Terceros, de penal a los 79.

Bolivia enfrentará el martes a Irak, en busca de asegurar el pasaje mundialista que se sumaría al obtenido por la Verde para Estados Unidos 1994.

Al dilapidar la ventaja, Surinam vio esfumarse la posibilidad de comparecer en lo que hubiera sido su primera Copa del Mundo.

Más tarde en Guadalajara, otra ciudad mexicana que será sede del Mundial, Nueva Caledonia se medía con Jamaica. El ganador chocará con República del Congo.

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