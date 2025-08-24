Paul Skenes lanza siete sólidas entradas y los Piratea vencen 4-0 a Rockies

Paul Skenes lanzó siete brillantes entradas, y los Piratas de Pittsburgh vencieron el domingo 4-0 a los Rockies de Colorado para su cuarta victoria consecutiva.

Jared Triolo conectó un jonrón de tres carreras para Pittsburgh, e Isiah Kiner-Falefa logró un doble impulsor. Triolo también se fue profundo durante la victoria del sábado 5-1.

Skenes (8-9) permitió tres hits, ponchó a siete y no dio bases por bolas. Fue una actuación mucho más precisa del derecho que en su última apertura contra Colorado, cuando permitió cuatro anotaciones y cinco hits en más de cinco entradas en una decisión sin resultado en el Coors Field el dos de agosto.

Pittsburgh superó a Colorado 18-1 para barrer la serie del fin de semana entre equipos en último lugar.

El derecho de los Rockies, McCade Brown (0-1), lanzó tres episodios y dos tercios en su debut en las Grandes Ligas. Fue responsable de cuatro carreras y cinco hits.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-1.

