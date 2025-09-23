Herrera batea jonrón de dos carreras en la 5ta y Cardenales derrotan 6-5 a Gigantes

El panameño Iván Herrera bateó un cuadrangular de dos carreras para empatar el juego en la decisiva quinta entrada antes de que San Luis anotara la carrera de la ventaja gracias a un error del segunda base de San Francisco, Casey Schmitt, y Jordan Walker añadiera un rodado productor, llevando a los Cardinals a superar 6-5 a los Gigantes el lunes por la noche.

Michael McGreevy (8-3) permitió cinco carreras en seis imparables a lo largo de cinco entradas. El lanzador derecho llegó con una racha de 11 entradas sin permitir carreras, pero eso terminó cuando cedió un jonrón de apertura al boricua Heliot Ramos al comenzar su actuación.

JoJo Romero, el quinto lanzador de San Luis, lanzó una novena entrada perfecta para su octavo salvamento.

El dominicano José Fermín conectó dos dobles e impulsó una carrera para los Cardenales. Y una vez que tomaron la delantera 5-4, la noche del abridor Justin Verlander llegó a su fin.

El dominicano Rafael Devers disparó un jonrón al inicio de la parte baja de la quinta entrada de los Gigantes, mientras que Ramos añadió un sencillo de dos carreras en la cuarta después de su 19no cuadrangular.

Verlander (3-11) fue castigado con seis carreras y nueve imparables en cuatro entradas y un tercio mientras San Francisco iniciaba una serie de seis juegos en casa para cerrar la temporada. Llegó con una efectividad de 0.36 en sus cuatro aperturas anteriores.

Por los Cardenales, el dominicano José Fermín bateó de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada; el panameño Iván Herrera de 3-1 con una anotada y dos remolcadas; y el venezolano Pedro Pagés de 5-1.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos bateó de 5-2 con una carrera anotada y tres impulsadas; los dominicanos Rafael Devers de 3-1 con una anotada y una producida, Jerar Encarnación de 4-0 y Willy Adames de 4-0; y el venezolano Wilmer Flores de 1-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes