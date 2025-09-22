Nick Bosa de los 49ers sale lesionado ante Cardinals y manda señal de desaprobacion a la tribuna

El destacado ala defensiva de San Francisco, Nick Bosa, abandonó la victoria sobre los Cardinals de Arizona con una lesión en la rodilla en la primera mitad y los 49ers están esperando noticias sobre la gravedad de la lesión.

Bosa dejó el campo favoreciendo su pierna derecha después de una presión en tercera oportunidad en el primer cuarto. Fue inmediatamente a la carpa médica y pareció hacer una señal de pulgar hacia abajo a alguien en la multitud.

Bosa probó brevemente la rodilla en la línea lateral antes de regresar al vestuario. Se le descartó para el juego en el medio tiempo.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que las pruebas iniciales no mostraron un desgarro del ligamento cruzado anterior de Bosa, pero necesitará más pruebas para descartar completamente esa posibilidad y conocer la gravedad de la lesión.

"Hay preocupación por cómo se siente", afirmó Shanahan. "Hicieron las pruebas y demás en la línea lateral. Usualmente dicen si definitivamente ocurrió o no. No lo dijeron. Pero estamos preocupados por eso y cruzando los dedos para la resonancia magnética".

El novato ala defensiva de San Francisco, Mykel Williams, también regresó al vestuario en la primera mitad con una lesión en la muñeca, pero volvió rápidamente. Williams y sus compañeros novatos Alfred Collins y C.J. West ayudaron a San Francisco a lograr una victoria de 16-15.

"Cada vez que pierdes a un tipo como Nick y no regresa, es un verdadero bajón", expresó el tackle izquierdo Trent Williams. "Estamos esperando y rezando por recibir buenas noticias. Es un cliché decir que es una liga del siguiente hombre en pie, pero cuando pierdes a un tipo así, necesitas que tres o cuatro chicos entren".

Bosa ganó el premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL de la AP en 2022 y es uno de los jugadores más importantes de los 49ers. Tuvo dos capturas en los primeros dos juegos de esta temporada y tiene 64,5 en su carrera.

Bosa ha sido seleccionado para el Pro Bowl en cinco de sus seis temporadas en la NFL, faltando solo en 2020 cuando sufrió una lesión de rodilla que terminó con su temporada en la semana dos.

