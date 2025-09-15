Hernández logra cuatro hits en victoria 10-2 de Dodgers y Gigantes se rezagan en carrera por comodín

El dominicano Teoscar Hernández tuvo su segundo juego de cuatro hits esta temporada, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10-2 a San Francisco el domingo, dejando a los Gigantes juego y medio detrás de los Mets de Nueva York por el último boleto como comodín de la Liga Nacional.

Tyler Glasnow (3-3) permitió una carrera, tres imparables y cuatro bases por bolas en seis entradas y un tercio mientras los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, mantenían una ventaja de dos juegos sobre San Diego, que ocupa el segundo lugar. Ha permitido 10 hits en sus últimas cuatro aperturas.

Mookie Betts, Freddie Freeman y Michael Conforto tuvieron tres hits cada uno para los Dodgers, que terminaron con 18, y Conforto impulsó tres. Los Dodgers tienen un récord de 6-3 contra los Gigantes este año.

Tommy Edman tuvo un rodado productor de la ventaja en el tercer inning. Freddie Freeman conectó un doble impulsor en el quinto rollo de cuatro carreras que incluyó un sencillo de dos carreras de Michael Conforto. Otra carrera anotó cuando el dominicano Joel Peguero se salió del montículo tres veces mientras el venezolano Miguel Rojas estaba en el plato, causando una violación.

Robbie Ray (11-7) permitió cinco carreras y seis hits en más de cuatro entradas.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández bateó de 6-4 con dos carreras anotadas; el venezolano Miguel Rojas de 4-1 con dos producidas; y el puertorriqueño Enrique Hernández de 4-0 con una impulsada.

Por los Gigantes, el venezolano Wilmer Flores bateó de 4-2 con una remolcada; los dominicanos Willy Adames de 3-1, Rafael Devers de 3-0 con una anotada, Jerar Encarnación de 1-0; y el puertorriqueño Heliot Ramos de 2-0. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.