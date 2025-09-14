Salvador Pérez impulsa a los Reales con un jonrón y cinco remolcadas en triunfo 10-3 ante Filis

El venezolano Salvador Pérez disparó un jonrón de tres carreras e impulsó cinco carreras, ayudando a los Reales de Kansas City a superar el 52do cuadrangular de Kyle Schwarber, el más alto del viejo circuito, y retrasar a los Filis de Filadelfia en su intento de asegurar la División Este de la Liga Nacional con una victoria de 10-3 el domingo.

Filadelfia, que llegó con una racha de seis victorias consecutivas, lidera el Este de la Nacional por 12 juegos sobre los Mets de Nueva York, que ocupan el segundo lugar.

Pérez conectó su tercer jonrón en dos juegos, un batazo de tres carreras contra Aaron Nola (4-9) en una sexta entrada en la que anotaron cuatro veces que construyó una ventaja de 6-2. Añadió un sencillo que produjo dos en la séptima mientras los Reales ponían fin a una racha de seis derrotas al hilo.

Schwarber y J.T. Realmuto conectaron jonrones en la primera entrada contra Noah Cameron (8-7), quien permitió dos carreras y cuatro imparables en siete entradas. Jac Caglianone empató la pizarra con un cuadrangular con uno a bordo en la quinta y Bobby Witt Jr. bateó un vuelacercas en la novena contra Max Lazar.

El cerrador de los Reales, el dominicano Carlos Estévez, consiguió dos outs en la novena antes de salir con una leve rigidez en la espalda.

Bryson Stott también conectó un jonrón para los Filis.

Nola permitió seis carreras y seis hits en seis entradas.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez bateó de 5-2 con una carrera anotada y cinco remolcadas y Maikel García de 4-2 con una anotada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.