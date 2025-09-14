Merrill conecta jonrón de tres carreras y los Padres superan 9-6 a Moniak y los Rockies

Jackson Merrill conectó un jonrón de tres carreras y los Padres de San Diego resistieron una actuación de cinco carreras impulsadas, la más alta de su trayectoria en las mayores, por parte de Mickey Moniak para vencer 9-6 el domingo a los humildes Rockies de Colorado y llevarse tres de cuatro.

San Diego llegó al juego con una desventaja de dos y medio juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, que ocupan el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional. Los Padres tienen el segundo de los tres comodines de la Liga Nacional. Los Rockies tienen el peor récord en las mayores con 41-109.

Moniak se fue de 4-3 con dos cuadrangulares y un sencillo productor, y robó dos bases. Se destacó en La Costa Canyon High en Carlsbad antes de ser seleccionado por Filadelfia con la primera selección general en el draft amateur de 2016.

Con los Rockies perdiendo 7-0, Moniak conectó un cuadrangular solitario contra Yu Darvish (4-5) en la cuarta entrada. Después de que Darvish puso a dos corredores en base al abrir la sexta, el relevista Jeremiah Estrada entró y Moniak lo recibió con un jonrón de tres carreras, su 21º.

El venezolano Ezequiel Tovar bateó un doble productor con dos outs en la séptima y Moniak lo impulsó con un sencillo para acercar a los Rockies 7-6.

Gavin Sheets de San Diego pegó un doble de dos carreras en la octava.

El batazo de Merrill al campo opuesto hacia la izquierda contra el venezolano Germán Márquez (3-14) le dio a los Padres una ventaja de 6-0 sin outs en la segunda.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 5-2 con dos anotadas y una impulsada; y el cubano Yanquiel Fernández de 2-0.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. bateó de 4-3 con tres carreas anotadas y Ramón Laureano de 5-0; el cubano José Iglesias de 4-2 con dos remolcadas; y el venezolano Freddy Fermín de 4-2 con una impulsada.

