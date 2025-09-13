Herederos de Paul Allen acuerdan vender los Trail Blazers a grupo liderado por Tom Dundon

Los herederos de Paul Allen han llegado formalmente a un acuerdo para vender los Trail Blazers de Portland a un grupo de inversores liderado por Tom Dundon, propietario de Hurricanes de Carolina, un equipo de hockey sobre hielo.

Dundon anunció el mes pasado un acuerdo tentativo para comprar el equipo y mantenerlo en Portland. Los herederos de Allen anunciaron el viernes que habían "llegado a un acuerdo de venta formal" con el grupo.

No se divulgaron los términos.

El grupo de Dundon incluye a Sheel Tyle, cofundador de la firma de inversión Collective Global con sede en Portland; Marc Zahr, copresidente de Blue Owl Capital, así como el Cherng Family Trust, una oficina y fideicomiso familiar de los cofundadores de Panda Express.

La Junta de Gobernadores de la NBA debe ratificar cualquier acuerdo de compra final. ESPN informó previamente que el acuerdo ascendía a 4.000 millones de dólares. En marzo, los Celtics de Boston se vendieron por 6.100 millones de dólares.

Se espera que la venta de los Blazers se cierre para finales de este año.

Dundon, de 53 años, compró una participación en los Hurricanes en 2017 y se convirtió en el dueño mayoritario en 2018. Es presidente y socio gerente de la firma Dundon Capital Partners con sede en Dallas.

Los herederos de Allen anunciaron en mayo que habían puesto en marcha el proceso de venta de los Trail Blazers. Allen, el multimillonario cofundador de Microsoft, quien falleció en 2018 a los 65 años por complicaciones de un linfoma no Hodgkin, compró originalmente los Blazers en 1988 por 70 millones de dólares.

Allen también era dueño de los Seahawks de Seattle en la NFL y copropietario de los Sounders de la misma ciudad en la MLS.

Desde su muerte, la hermana de Allen, Jody, ha servido como presidenta tanto de los Blazers como de los Seahawks y es fideicomisaria del Paul G. Allen Trust. Paul Allen estipuló en su testamento la eventual venta de sus equipos, con los ingresos destinados a iniciativas filantrópicas.

Los herederos no han anunciado planes para la venta de los Seahawks o la participación del 25% en los Sounders.

