Deslucido inicio de campaña de Jayden Daniels y los Commanders

Sólo han sido dos partidos hasta ahora, pero Jayden Daniels y el resto de los Commanders han lucido como el equipo más viejo de la NFL y no tanto como el club que tuvo un récord de 12-5 y llegó a la final de la Conferencia Nacional la temporada pasada.

La ofensiva no es ni de cerca tan explosiva o eficiente como lo fue cuando Daniels ganó el reconocimiento de la AP al Novato Ofensivo del Año en la NFL.

Y la defensa, que supuestamente iba a ser mejor después de adiciones como las de Von Miller y Javon Kinlaw, no estuvo a la altura el jueves, en la derrota por 27-18 ante los Packers de Green Bay.

Ello dejó el récord de Washington en 1-1 después de una victoria contra los humildes Giants de Nueva York en la Semana 1.

"Es temprano en la temporada", dijo Daniels, quien completó 24 de 42 pases para 200 yardas por aire y corrió siete veces para solo 17 yardas, mientras que fue capturado cuatro veces. "No esperaría que nadie en este vestuario presione el botón de pánico".

Sus dos pases de touchdown llegaron en el cuarto periodo, después de que el encuentro ya estaba prácticamente definido.

"En general, fue sólo una noche difícil en términos de estilo y actitud de cómo queremos jugar y de nuestra identidad", dijo el entrenador Dan Quinn, "Simplemente sentimos que no alcanzamos el objetivo".

Eso es cierto.

El primer cuarto fue particularmente pobre para los Commanders: Sus 11 yardas totales fueron la menor cifra del club en ese período desde 2018, cuando tuvieron dos en un encuentro de la Semana 17.

En un momento del segundo cuarto, Green Bay ganaba por 14-0 y había superado a Washington 243 yardas a 23, con 12 primeros y 10 contra uno.

"En general, creo que tuvimos el control del juego de fútbol americano durante la mayor parte del partido", dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Qué funciona

¿En este partido? En verdad, no mucho. El ataque estuvo estancado. La línea ofensiva no le hizo muchos favores a Daniels, ni a los corredores. La defensa parecía vieja, lenta e inestable, permitiendo series de touchdown de 96 y 92 yardas al principio, y haciendo que el ala cerrada de los Packers, Tucker Kraft, pareciera una nueva versión de Rob Gronkowski: seis recepciones, 124 yardas, un touchdown. Incluso los equipos especiales fueron un problema: Matt Gay falló dos intentos de gol de campo.

Qué falta

Bueno, sí, casi todo. La conexión Daniels-Terry McLaurin, una parte tan importante del desempeño del año pasado, ha sido casi inexistente hasta ahora. McLaurin, quien sólo comenzó a practicar menos de dos semanas antes del inicio de la temporada, una vez que había acordado una extensión de contrato, atrapó cinco pases para 48 yardas contra los Packers, y solo tiene siete recepciones para 75 yardas en los dos partidos, sin anotaciones.

