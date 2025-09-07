Cuadrangular de Burger da a Rangers victoria 4-2 sobre Astros y cierran carrera por comodín

Jake Burger siguió el doble de desempate de Josh Jung con un jonrón de dos carreras contra el dominicano Framber Valdez en la sexta entrada, y los Rangers de Texas vencieron 4-2 a los Astros de Houston el domingo para mantenerse en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Los Rangers (74-70) se mantuvieron a juego y medio detrás de Seattle (75-58), que ganó en Atlanta, por el último puesto de comodín de la Americana. Texas está a cuatro juegos de los Astros (78-66), líderes de la División Oeste de la Liga Americana, con 18 partidos restantes.

Valdez (12-9) estaba lanzando por primera vez desde que confundió al mexicano César Salazar y golpeó a su receptor con un lanzamiento el martes en un incidente que se percibió como intencional después de que el zurdo había permitido un grand slam. Salazar no estaba en la alineación.

Con dos outs y las bases vacías en la sexta, Cody Freeman bateó un sencillo y anotó desde primera con el batazo de Jung al hueco en el jardín entre izquierdo y central. El 14to cuadrangular de Burger se fue al campo opuesto al derecho tres lanzamientos después.

Phil Maton (3-5) permitió una carrera en una entrada y un tercio, y Shawn Armstrong retiró a los últimos cuatro bateadores de Houston para su séptimo salvamento.

Valdez aceptó cinco imparables y cuatro carreras —tres limpias— con cinco ponches en siete entradas.

Por los Astros, el hondureño Mauricio Dubón bateó de 3-2 con una anotada; los dominicanos Jeremy Peña de 4-1 con una impulsada y Yainier Díaz de 3-0 con una remolcada; el cubano Yordan Álvarez de 3-0; el puertorriqueño Carlos Correa de 4-0; y el venezolano José Altuve de 4-0.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 2-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes