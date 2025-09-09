Crochet, Story y Narváez guían a Medias Rojas a una victoria 7-0 sobre los Atléticos

Garrett Crochet ponchó a 10 en siete entradas, Trevor Story y el venezolano Carlos Narváez conectaron jonrones y los Medias Rojas de Boston derrotaron 7-0 a los Atléticos el lunes por la noche.

Los Medias Rojas se colocaron a tres juegos detrás de Toronto, que no jugó, por el liderato de la División Este de la Liga Americana, y a un juego de los Yankees de Nueva York, que tampoco jugaron, en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Los Atléticos han perdido siete de sus últimos 10 juegos.

Crochet (15-5), tras una salida inestable contra Cleveland el 2 de septiembre, permitió menos de cuatro hits por primera vez desde el 17 de agosto. No otorgó bases por bolas por tercer juego consecutivo.

El 24to jonrón de la temporada de Story, un indiscutible hacia el jardín entre izquierdo y central, dio a los Medias Rojas una ventaja temprana. Boston mejoró a 54-20 cuando anota primero esta temporada.

Jarren Duran tuvo dos imparables, incluyendo un sencillo impulsor para el hit número 500 de su carrera. Alex Bregman, Narváez, Story y Masataka Yoshida también tuvieron juegos de dos hits.

Narváez conectó un jonrón solitario de 422 pies en la quinta entrada para ampliar la ventaja de Boston, y Bregman añadió un sencillo impulsor dos bateadores después.

Por los Atléticos, el cubano Luis Morales (3-1) permitió siete hits y cinco carreras limpias, ponchando a dos y otorgando una base por bolas en su sexta apertura en su carrera.

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez bateó de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.