Jonrón histórico de Cal Raleigh da triunfo a Marineros, 6-4 ante Astros

Cal Raleigh conectó su 57º jonrón para superar el récord establecido por Ken Griffey con los Marineros de Seattle, quienes resistieron apenas para imponerse el sábado 6-4 sobre los Astros de Houston.

La victoria dio a Seattle una ventaja de dos juegos en la cima de la División Oeste de la Liga Americana sobre los propios Astros.

George Kirby (10-7) dispersó cinco hits a lo largo de seis entradas sin permitir carreras y ponchó a siete para ayudar a que los Marineros aseguraran la serie de la temporada ante los Astros.

Houston está empatado con el enrachado Cleveland en la puja por el último comodín de la Liga Americana,. Marcha un juego detrás de Boston con siete compromisos restantes.

El cerrador estelar mexicano Andrés Muñoz golpeó a Jake Meyers con un lanzamiento para comenzar el noveno inning de Houston antes de caminar al dominicano Jeremy Peña.

Pero el también dominicano Victor Robles hizo una atrapada en zambullida a una bola bateada por el boricua Carlos Correa, y Meyers fue retirado en una doble matanza para darle a Muñoz su 37º salvamento.

Seattle, que ha ganado 13 de 14 juegos, ocupa el puesto de segundo preclasificado en los playoffs de la Liga Americana justo por delante de Detroit, que es el tercero y ha perdido cinco duelos seguidos.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 5-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1 con dos anotadas, Robles de 3-1 con una remolcada. El venezolano Eugenio Suárez de 4-2 con una anotada y una empujada.

Por los Astros, los dominicanos Peña de 4-2 con una anotada y cuatro producidas, Yainer Díaz de 4-2 con una anotada, Jesús Sánchez de 3-1 con una anotada. Los puertorriqueños Correa de 5-1, Víctor Caratini de 4-1. El mexicano Isaac Paredes de 4-0. El venezolano José Altuve de 4-2.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes