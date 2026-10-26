Haliburton anota 24 puntos y da 10 asistencias en triunfo de Pacers 136-109 ante Nets sin victorias

Tyrese Haliburton anotó 24 puntos, repartió 10 asistencias y realizó una volcada digna del Juego de Estrellas, mientras los Pacers de Indiana aplastaron 136-109 a los Nets de Brooklyn el domingo por la noche.

Los Pacers lanzaron para un 58% (49 de 85) en tiros de campo, incluido un 49% (21 de 43) desde la línea de tres puntos.

Haliburton acertó 8 de 13 en tiros de campo, Pascal Siakam sumó 21 unidades y Obi Toppin aportó 16 desde la banca.

El escolta suplente Nolan Traore anotó 17 por Brooklyn, que ha perdido sus primeros tres partidos de la temporada.

Indiana iba abajo por dos al final del primer cuarto, antes de superar a los Nets 41-30 en el segundo periodo para irse al descanso con ventaja de 65-56. Los Pacers lanzaron para un 58% en tiros de campo y un 42% desde más allá de la línea de tres en la primera mitad.

Los Pacers mantuvieron su buen ritmo en el tercer cuarto al arrollar a los Nets 37-24 para tomar una ventaja de 98-74 de cara al periodo final.

Haliburton, quien se perdió la temporada pasada mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles derecho, dejó la jugada más destacada del tercer cuarto.

Con 7:17 por jugar, Julius Randle perdió el control del balón en la parte alta del arco y Aaron Nesmith se lanzó por él, antes de que Siakam lo recogiera y encontrara a Haliburton completamente solo. Haliburton hizo botar el balón para sí mismo frente a la línea de tiros libres y clavó una volcada a dos manos que se ganó la aprobación de sus compañeros.

Ivica Zubac fue retirado del partido después de torcerse el tobillo izquierdo cuando quedaban 4:57 del primer cuarto, tras pisar el pie de Kelly Oubre mientras perseguía un rebote. ___

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