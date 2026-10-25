Los Dolphins vencen 28-25 a los Jets para su primera victoria de la temporada

Malik Willis lanzó dos pases de anotación, corrió para un touchdown y condujo a los Dolphins de Miami a su primera victoria de la temporada con un triunfo 28-25 sobre los Jets de Nueva York el domingo.

Los Dolphins (1-5) regresaron de su semana de descanso y evitaron su primer inicio 0-6 desde 2019 al anotar en sus dos primeras series ofensivas y controlar la mayor parte del partido antes de resistir para darle al entrenador Jeff Hafley su primera victoria.

Con desventaja de 28-17 y 4:44 por jugar, los Jets (2-5) apretaron al final. En cuarta y 4, Geno Smith completó un pase corto a Isaiah Davis, quien se escapó 41 yardas hasta la yarda 18 de los Dolphins. Tres jugadas después, Smith encontró a Mason Taylor en la esquina trasera izquierda de la zona de anotación para un touchdown de 12 yardas, el segundo del ala cerrada en el partido.

Los castigos anularon los dos primeros intentos de conversión de dos puntos de Nueva York antes de que Smith lanzara a Taylor para poner el marcador 28-25 con 3:24 restantes.

Pero Willis sentenció la victoria cuando se impulsó hacia adelante para ganar dos yardas en cuarta y 1, mientras los Dolphins celebraban y los frustrados aficionados de los Jets se retiraban del MetLife Stadium.

Willis completó 14 de 21 pases para 208 yardas y dos envíos de touchdown al novato Caleb Douglas, y corrió para 37 yardas en ocho acarreos. Ollie Gordon corrió para 103 yardas y una anotación.

Smith terminó 23 de 30 para 287 yardas y tres touchdowns —dos a Taylor y otro a Omar Cooper Jr.—, además de una intercepción. Braelon Allen sumó 104 yardas por tierra para los Jets, que cayeron a 0-8 contra rivales de la AFC Este bajo Aaron Glenn. ___

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