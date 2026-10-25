Carrera de 30 yardas de Singletary en prórroga da a Giants triunfo 27-21 ante Texans

La carrera de touchdown de 30 yardas de Devin Singletary en tiempo extra impulsó a los Giants de Nueva York a una victoria el domingo de 27-21 sobre los Texans de Houston.

Cam Skattebo tuvo una carrera de touchdown de 16 yardas en el cuarto cuarto y su escapada de 42 yardas preparó la carrera ganadora de Singletary. Terminó con 17 acarreos para 124 yardas, después de no registrar ningún acarreo el domingo pasado tras un costoso balón suelto hace dos semanas.

J.J. McCarthy movió el balón con eficacia para los Giants (4-2-1) en su primera titularidad de la temporada, después de que el entrenador John Harbaugh enviara a la banca a Jameis Winston. Completó 20 de 28 pases para 252 yardas en el estadio en el que ganó el título nacional con Michigan en enero de 2024.

Los Texans (2-5) recibieron el balón primero en el tiempo extra, pero la defensa de Nueva York forzó un “tres y fuera”, con Kayvon Thibodeaux dejando caer una posible intercepción en segunda oportunidad.

C.J. Stroud lanzó dos pases de touchdown, pero terminó con un mínimo de la temporada de 153 yardas por pase, mientras los Texans no lograron mover el balón durante gran parte de la segunda mitad.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP