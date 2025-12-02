Hadjar será compañero de Verstappen en Red Bull en 2026. Tsunoda pierde su plaza en la F1

El piloto francés Isack Hadjar se unirá a su ídolo Max Verstappen en Red Bull el próximo año después de una impresionante temporada de novato, mientras que Yuki Tsunoda perdió su asiento en la Fórmula 1 tras una aciaga campaña.

Además, el británico Arvid Lindblad debutará en la F1 con Racing Bulls.

Hadjar fue recompensado por una campaña de debut en la que superó regularmente a Liam Lawson, su compañero en Racing Bulls. El punto culminante hasta ahora fue el tercer lugar de Hadjar en el Gran Premio de los Países Bajos, lo que lo convirtió en el quinto piloto más joven en subir al podio en la historia de la F1.

“Es un movimiento increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que no puedo esperar”, indicó Hadjar, de 21 años.

Lindblad será el único piloto novato en la parrilla el próximo año, ya que el piloto de F2 ocupará el antiguo asiento de Hadjar en Racing Bulls.

Hadjar tiene la desafiante tarea de mantenerse al día con Verstappen, quien tendrá su cuarto compañero de equipo en poco más de un año.

“Ha mostrado tener gran madurez y ha demostrado ser un aprendiz rápido”, comentó Laurent Mekies, CEO y director de Oracle Red Bull Racing. “Lo más importante es que ha exhibido la velocidad pura que es el requisito número uno en este deporte. Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y producir magia en la pista”.

Después de que Red Bull se desvinculó del mexicano Sergio Pérez a finales de 2024 tras una temporada decepcionante, el neozelandés Lawson apenas duró dos carreras antes de ser enviado de regreso a Racing Bulls, y el japonés Tsunoda ocupó su plaza.

Tsunoda tiene como mejor resultado un sexto lugar en 21 carreras para Red Bull, con Verstappen obtieniendo siete victorias durante ese lapso. Permanecerá en Red Bull como piloto de reserva.

Lindblad asciende a la F1 después de ganar dos carreras de la F2 esta temporada.

La temporada culmina el domingo con el Gran Premio de Abu Dabi.

