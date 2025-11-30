Bonmatí se perderá la vuelta de la Liga de Naciones Femenina de España ante Alemania por fractura

La tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, se fracturó la pierna durante un entrenamiento con la selección nacional de España el domingo. La lesión la deja fuera de la final de la Liga de Naciones Femenina contra Alemania el martes.

Los equipos empataron 0-0 en el partido de ida el viernes.

La federación de fútbol de España informó que Bonmatí aterrizó de manera incómoda en una colisión accidental. Las pruebas diagnosticaron una fractura en el peroné izquierdo de la centrocampista.

La jugadora del Barcelona regresará a su club para comenzar el período de recuperación, según indicó la federación española.

España ha alcanzado las finales de los últimos cuatro torneos importantes. Venció a Inglaterra en la Copa Mundial Femenina de 2023 y superó a Francia en la Liga de Naciones Femenina de 2024. Cayó ante Inglaterra en los penales en la final de la Eurocopa 2025.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes