Hinchas de Niza agreden a jugadores tras sexta derrota consecutiva

El mundo deportivo francés quedó conmocionado y condenó unánimemente los actos "inaceptables" de violencia de los hinchas dirigidos a los jugadores y al personal de Niza después de otra derrota del equipo de la Riviera el fin de semana.

Los jugadores de Niza fueron confrontados por un gran número de sus seguidores cuando regresaron al centro de entrenamiento y academia del club, luego de sufrir una sexta derrota consecutiva en todas las competiciones el domingo: 3-1 en Lorient en la Ligue 1.

Los aficionados gritaron insultos y exigieron un mayor compromiso del equipo a medida que las tensiones aumentaban. Algunos seguidores incluso subieron al autobús del equipo, según las versiones de prensa.

"El club entiende la frustración causada por la serie de malos resultados y actuaciones que no están a la altura de sus valores", dijo Niza en un comunicado el lunes por la noche. "Sin embargo, los incidentes que ocurrieron durante esta reunión son inaceptables. Varios miembros del club fueron confrontados y atacados. El OGC Niza les ofrece su total apoyo y condena estas acciones en los términos más enérgicos posibles".

L'Equipe informó que algunos jugadores y personal fueron escupidos cuando salieron del autobús, e incluso golpeados. Jérémie Boga y Terem Moffi fueron supuestamente los más violentamente atacados, recibiendo múltiples golpes, incluidos en la cabeza y la ingle, mientras que se dijo que el director deportivo Florian Maurice también fue agredido.

L'Equipe y RMC dijeron que Boga y Moffi han recibido baja médica. Niza no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La liga francesa (LFP) dijo el martes que las agresiones fueron "completamente inaceptables, socavando la integridad de los participantes en el juego y los valores del fútbol". La LFP agregó que se unirá como parte civil en las denuncias presentadas por los jugadores para asegurar que los incidentes sean investigados a fondo.

"La LFP expresa su total apoyo a los jugadores afectados y al OGC Niza, y reafirma su determinación de garantizar la seguridad de todos los involucrados en el fútbol".

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, se unió a las críticas, publicando en X que los incidentes "no tienen nada que ver con la verdadera cultura de los aficionados".

"Siempre defenderé a aquellos que dan vida y energía a nuestros estadios, pero nunca a aquellos que recurren a la violencia, quienes deben rendir cuentas por sus acciones", afirmó.

‘Luchando por la supervivencia’

Después de 14 jornadas, el Niza se encuentra en el décimo lugar de la tabla, a 14 puntos del líder Lens. Ha perdido siete partidos, con 26 goles encajados.

La derrota contra Lorient se produjo apenas tres días después de una derrota 3-0 de visita al FC Porto en la Liga Europa. El club está en el último lugar de la fase de grupos tras perder cada uno de sus cinco partidos.

"Estamos luchando por la supervivencia, esa es la realidad", dijo el técnico de Niza, Franck Haise, el domingo. "Lucharemos con aquellos que quieran luchar. Un equipo existe cuando todos tienen ese deseo".

Maurice señaló una falta de cohesión dentro del equipo después de que Niza dejara escapar una ventaja 1-0 contra Lorient.

"Cada vez que hay un pequeño contratiempo no podemos recuperarnos", expresó. "Eso demuestra que nos falta cohesión, quizás valentía, en un momento dado, para luchar y buscar el resultado".

En Lorient, varios jugadores de Niza se acercaron a sus seguidores que viajaban para una discusión improvisada.

"Yo sé que viajan miles de kilómetros por nosotros y les agradezco por eso. Pero, lo juro, estamos dando nuestro máximo", les dijo el mediocampista Sofiane Diop en el campo. "Somos un desastre ahora mismo, lo sabemos".

Haise firmó un nuevo contrato de dos años con el club de la Ligue 1 en septiembre hasta 2029 a pesar de un comienzo mediocre de la temporada. Niza fue eliminado de la Liga de Campeones tras perder ante Benfica en la tercera ronda de clasificación y desde entonces ha estado a los tumbos.

El técnico de 54 años asumió las riendas durante el verano de 2024 y llevó al equipo de la Riviera a un cuarto lugar la temporada pasada.

Niza recibirá a Angers el domingo.

