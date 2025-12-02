Camerún despide a su técnico a tres semanas de la Copa Africana. Onana y Aboubakar quedan fuera

Entre quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y debutar en la Copa Africana de Naciones dentro de tres semanas, Camerún despidió a su técnico y contrató a un reemplazo.

David Pagou, el nuevo seleccionador, inmediatamente descartó al capitán Vincent Aboubakar y al arquero André Onana de su equipo anunciado tarde el lunes para la Copa Africana de Naciones que comienza el 21 de diciembre en Marruecos.

Pagou reemplazó a Marc Brys, el veterano entrenador belga cuya designación el año pasado pareció ser el predilecto por parte del ministerio de deportes en contra de los deseos de la federación de fútbol liderada por el retirado astro Samuel Eto'o.

La federación publicó el lunes una lista de quejas contra Brys como insubordinación.

El último partido de Brys fue la derrota en el repechaje africano para el Mundial el mes pasado, 1-0 contra Congo.

Pagou tiene vasta experiencia en la liga de Camerún y convocó a 28 jugadores para la Copa Africana de Naciones, sin Onana, cedido por el Manchester United al Trabzonspor de la liga turca, y Aboubakar, de 33 años. Sus 45 goles con la selección nacional sólo son superados por los 56 de Eto'o, e incluyen el tanto de la victoria en el último minuto en la final contra Egipto para asegurar el título africano de 2017.

El plantel de Camerún incluye a Bryan Mbeumo, delantero del Man United. Debutarán el 24 de diciembre contra Gabón. El campeón defensor Costa de Marfil y Mozambique completan su grupo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes