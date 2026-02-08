Haaland sella una dramática victoria 2-1 del City ante el Liverpool para seguir acechando al Arsenal

Erling Haaland mantuvo viva la lucha por el título de la Liga Premier del Manchester City el domingo con un penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad, asegurando una victoria por 2-1 contra el Liverpool.

El penal de Haaland selló la remontada para el equipo de Pep Guardiola en un explosivo partido en Anfield y redujo la diferencia con el líder Arsenal a seis puntos.

Las perspectivas de título del City parecían en mal estado cuando Dominik Szoboszlai anotó un impresionante tiro libre de larga distancia que entró tras golpear el poste a los 74 minutos. Y aunque Bernardo Silva igualó 10 minutos después, el City parecía que iba a mantenerse a ocho puntos del líder.

Pero Haaland enloqueció a los aficionados visitantes al disparar al rincón inferior desde el punto de penal al 93 después de que el portero del Liverpool, Alisson, derribara a Matheus Nunes en el área.

“Estaba realmente nervioso justo antes. Todos mis pensamientos estaban en meter el balón en la red”, dijo Haaland a Sky Sports. “Sensación increíble”.

Todavía hubo tiempo para más drama. El portero del City, Gianluigi Donnarumma, realizó una espectacular parada para desviar un disparo de Alexis Mac Allister que se dirigía a la esquina superior.

Y el suplente del City, Rayan Cherki, anotó desde el medio campo, solo para que el VAR lo anulara y expulsara a Szoboszlai por una falta sobre Haaland.

Va por el título

El City había ganado solo una ocasión en sus últimas 23 visitas a Anfield. Para Guardiola, el récord era de una victoria en 10 desde que llegó a Inglaterra en 2016. Y aun así, esa victoria llegó en un partido a puerta cerrada durante la pandemia de COVID en 2021.

“Venir aquí a Anfield siempre es, para mí, el lugar más difícil de la Liga Premier”, dijo Bernardo. “Cuando anoté, estaba bastante feliz, obviamente porque estábamos de vuelta en el juego, pero necesitábamos otro y Erling nos consiguió ese”.

El Arsenal había abierto una ventaja de nueve puntos en la cima el sábado.

Pero la diferencia podría ser de tres puntos para cuando el equipo de Mikel Arteta visite al Brentford el jueves, debido a que el City visita un día antes al Fulham.

Finalmente gana

El Crystal Palace puso fin a una racha de 12 partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer al rival Brighton 1-0.

Ismaila Sarr anotó el único gol del partido en el Amex Stadium para alejar al Palace nueve puntos de la zona de descenso y superar al Brighton en el 13mo puesto.

“Fue un ambiente increíble y qué manera de comenzar mi carrera en el Palace, una victoria en un derbi”, afirmó Jorgen Strand Larsen, el fichaje récord de Palace que se unió desde Wolves el último día del mercado. “Era realmente importante ganar ya que había una racha sin victorias antes de que me uniera”.

“Este es el juego más intenso que he jugado, así que estoy cansado ahora, pero vale la pena”.

El gol de la victoria de Sarr llegó tras una carrera en el minuto 61 y un disparo que superó al portero Bart Verburggen. Fue su segundo gol en tantos partidos y su décimo de la temporada.

La última victoria de Palace en cualquier competición fue contra Shelbourne en la Conference League el 11 de diciembre.

James Robson está en https://x .com/jamesalanrobson

Fútbol AP: https://apnews.com/hub/soccer