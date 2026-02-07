Man United gana de nuevo y suma cuatro victorias seguidas con el nuevo técnico Michael Carrick

Son cuatro victorias consecutivas en la Liga Premier para el Manchester United bajo la dirección de Michael Carrick, y una temporada que se estaba desmoronando hace solo unas semanas ahora parece llena de promesas.

Una victoria por 2-0 contra el Tottenham el sábado extendió el inicio del 100% de Carrick como entrenador en jefe y fortalecerá aún más su caso para ser considerado para el puesto de manera permanente.

“Michael ha ganado todo aquí y sabe lo que significa para estos aficionados, lo que significa para el club ganar y cuánto se necesita para ganar en este fútbol. Creo que eso añade algo especial al equipo”, señaló Bruno Fernandes, capitán del United, a TNT Sports.

Era la primera vez en dos años que el United ganaba cuatro partidos consecutivos de liga, lo que aumentó sus esperanzas de regresar a la lucrativa Liga de Campeones después de perderse los últimos dos años.

Bryan Mbeumo y Fernandes anotaron en cada mitad en Old Trafford en un partido en el que los Spurs se quedaron con diez hombres después de que el capitán Cristian Romero fuera expulsado en el minuto 29.

Carrick ha transformado la fortuna del United desde que fue llamado para reemplazar al despedido Ruben Amorim el mes pasado. Inicialmente se le dio un contrato hasta el final de la temporada —habiendo tenido previamente un período interino de tres partidos en 2021— su impresionante impacto probablemente lo pondrá en seria consideración para mantener el puesto mientras la jerarquía del club considera sus planes a largo plazo.

El United está en cuarto lugar y, después de subir a 44 puntos, el campeón inglés 20 veces ya ha superado el total de 42 puntos de la temporada pasada.

Una historia de dos capitanes

El gol de Fernandes, con un remate controlado con la espinilla en el minuto 81, fue su participación número 200 en goles desde que se unió al United en 2020.

Selló la victoria después de que Mbeumo le diera la ventaja al United en el minuto 38 al disparar para anotar su décimo gol de su temporada debut en el club.

Mientras que el capitán del United fue inspirador, el de Tottenham, Romero, no hizo ningún favor a su equipo con su expulsión en la primera mitad.

Habiendo descrito como “vergonzoso” el hecho de que los Spurs se redujeran a 11 jugadores aptos para el empate con el Manchester City el fin de semana pasado, Romero apenas ayudó a la causa de su equipo con su tarjeta roja por una entrada peligrosa sobre Casemiro.

El socio de estadísticas de la liga, Opta, dijo que fue la sexta expulsión de Romero desde que se unió al club en 2021, más que cualquier otro jugador de la Liga Premier League en ese tiempo.

