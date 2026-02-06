Salón de la Fama del Fútbol Americano evaluará cambios tras indignación por exclusión de Belichick

El Salón de la Fama del Fútbol Americano considerará realizar cambios en el panel de votación y en el proceso de selección de los miembros del Salón de la Fama después de que la omisión del entrenador Bill Belichick como finalista de la clase 2026 generó indignación.

El presidente del Salón de la Fama, Jim Porter, dijo en una entrevista el jueves, después de que se anunció la Clase 2026 de cinco jugadores, que hay varios ajustes posibles que podrían hacerse, añadiendo que esos cambios no están específicamente relacionados con la percibida exclusión de Belichick.

Sin embargo, Porter pareció menos inclinado a modificar un cambio reciente en las reglas que agrupó a entrenadores y contribuyentes con jugadores de antaño, lo que jugó un papel en que Belichick quedara fuera a pesar de haber ganado un récord de seis Super Bowls.

Porter dijo que el Salón planea volver a la votación y discusión en persona para el comité de 50 miembros después de haber pasado a una sala de reuniones virtual tras la pandemia de COVID. También mencionó que la votación probablemente ocurrirá más cerca del anuncio anual que se realiza en los NFL Honors para reducir las posibilidades de filtraciones y dijo que el Salón consideraría publicar los totales de votos y las boletas individuales en el futuro, pero no lo hará para la clase de este año.

Porter afirmó que el Salón también considerará reemplazar a cualquier votante que viole las reglas, ya sea discutiendo públicamente el debate confidencial sobre los candidatos o que no haya votado por los candidatos "más merecedores" en cada categoría.

“No estoy aquí para decirles quién es el más merecedor. Si el Salón fuera a decir quién es el más merecedor, no necesitaríamos que votaran. Entendemos eso. Solo queremos que se sigan las reglas”, señaló Porter.

El votante Vahe Gregorian del Kansas City Star escribió una columna explicando su razonamiento para elegir a los veteranos Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood en lugar de Belichick, aunque creía que Belichick no debería haber tenido que esperar para su inducción.

“Al final se vio impulsado por lo que percibo como últimas oportunidades y causas perdidas inminentes dentro del sistema tal como lo tenemos, un sistema que espero que el Salón considere cambiar ahora”, escribió Gregorian.

Pero Porter dijo que elegir a jugadores veteranos sobre un entrenador porque los jugadores podrían no tener garantizada otra oportunidad como finalistas no estaba permitido.

“Eso no es una opción. Tienes que elegir al más merecedor. Esas son las instrucciones que se leyeron cuatro veces”, dijo Porter.

Algunos votantes han expresado frustración por los cambios en las reglas implementados el año pasado que han agrupado a jugadores en la categoría de veteranos que han estado retirados durante al menos 25 años, junto con entrenadores y contribuyentes. Las nuevas reglas también hicieron más difícil que cualquiera alcanzara el umbral del 80%.

En la votación de este año, Belichick y el propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, fueron agrupados con los tres jugadores veteranos. En lugar de una votación de sí o no para cada candidato, los votantes pudieron elegir a tres de los cinco. Craig fue el único de los cinco en ingresar este año después de que Sterling Sharpe fuera el único el año pasado.

Este es el tercer año consecutivo en que ningún entrenador recibió el honor, lo que ha llevado a algunos a pedir que se separen a los entrenadores y contribuyentes de los veteranos.

Porter no parece que quiera cambiar esa parte, diciendo que durante más de 50 años los entrenadores y contribuyentes fueron agrupados con los jugadores antes de los cambios de hace unos diez años.

Este también fue el segundo año consecutivo con menos de cinco candidatos de la era moderna ingresando después de un cambio en las reglas. En lugar de una votación de sí o no para cinco jugadores, siete llegaron a la etapa final con los votantes permitidos a elegir cinco. Los tres primeros y cualquier otro por encima del 80% ingresan al Salón.

El año pasado, solo tres jugadores alcanzaron ese umbral y hubo cuatro este año: Drew Brees, Larry Fitzgerald, Luke Kuechly y Adam Vinatieri. Willie Anderson, Terrell Suggs y Marshal Yanda no lo lograron y estarán automáticamente en los 15 finalistas el próximo año.

Después de que durante 12 años ingresaron al menos siete personas, en los últimos dos años sólo han sido inducidos cuatro o cinco por año.

Porter está abierto a cambios en general, pero no ve la necesidad de una revisión completa del proceso.

“Haremos algunos ajustes y lo revisaremos”, dijo. “Vamos a hacer lo que sea mejor para el Salón de la Fama. Mi trabajo es proteger la integridad del Salón, proteger la integridad del proceso”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes