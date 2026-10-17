Haaland impulsa al Manchester City a su séptima victoria seguida en medio del escándalo financiero

El escándalo financiero que envuelve al Manchester City no está afectando los resultados del equipo en la Liga Premier.

Ni el apetito de Erling Haaland por anotar goles.

El City aseguró una séptima victoria consecutiva al vencer el sábado 3-2 al Ipswich en casa, con dos goles de Haaland que llegó a ocho, la mayor cifra de la competición, en una campaña que se juega bajo una nube de controversia.

Fue una segunda victoria consecutiva en la liga para el City —a ambos lados de una derrota 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones— desde que fue declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala en la Liga Premier durante casi una década. El veredicto sísmico amenaza el lugar del club en la lucrativa máxima categoría de Inglaterra, aunque el City sigue protestando su inocencia y presentó una apelación.

El técnico del City, Enzo Maresca, cree que la saga ha galvanizado al plantel y la actitud desafiante entre la afición continuó, con muchos seguidores llevando plátanos inflables —un guiño a un objeto que los aficionados llevaban a los partidos en la década de 1980 por diversión en tiempos difíciles para el equipo— para la visita del Ipswich.

“Bajando con el City”, fue el cántico de algunos aficionados locales en el primer tiempo en el Etihad Stadium mientras veían a su equipo ampliar su ventaja en la liga a seis puntos. El Arsenal, segundo, visita el domingo al Nottingham Forest.

Haaland y al suplente del segundo tiempo Antoine Semenyo salieron cojeando del campo al final del partido, que terminó con el Ipswich marcando su segundo gol en el tiempo de descuento y aumentando la presión en los minutos finales.

Liverpool remonta para vencer al Brentford, pero sufre más lesiones

El Liverpool remontó para ganar 2-1 en casa del Brentford, que terminó con nueve hombres, pero perdió a dos jugadores más por lesión en un tramo cargado de partidos.

Perdiendo por el cabezazo de Keane Lewis-Potter a los 44 minutos, el Liverpool se encontró con ventaja numérica cuando el mediocampista del Brentford Yehor Yarmoliuk vio la tarjeta roja en el tiempo añadido del primer tiempo por intentar darle un cabezazo a Jeremy Jacquet.

El Liverpool aprovechó, con Victor Munoz y Alexander Isak anotando después del descanso para propinarle al Brentford su primera derrota de la temporada en la liga.

Vitaly Janelt se convirtió en el segundo jugador del Brentford expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido del segundo tiempo.

Isak regresó de una lesión sufrida en servicio internacional con Suecia, pero dos jugadores volvieron a la camilla, con Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong —que salió al descanso— obligados a salir por lesiones.

Lesión en la cabeza de Martínez en victoria del Chelsea

Pedro Neto anotó al inicio y al final del segundo tiempo para conducir al Chelsea a una victoria el sábado por 2-0 en casa del Everton, en un partido de la Liga Premier empañado por una posible grave lesión en la cabeza del arquero argentino del Chelsea, Emi Martínez.

Neto definió a los 44 segundos de que se reanudó el partido y luego añadió el segundo a los 90 minutos, tras aprovechar el balón suelto después de que un tiro libre fuera bloqueado.

El Chelsea le propinó al Everton su primera derrota de la temporada tras siete jornadas y, en el proceso, mantuvo su primera valla invicta en nueve meses.

Martínez estaba consciente y en el hospital, dijo el técnico del Chelsea Xabi Alonso , después de recibir 10 minutos de atención en el campo y luego ser retirado en camilla tras un choque cabeza con cabeza con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite en una jugada de tiro libre.

Martínez, campeón del Mundial de 2022 con Argentina, movió los brazos mientras lo sacaban del terreno de juego. Branthwaite continuó jugando tras una prueba de conmoción cerebral.

Triunfo del Fulham alivia la presión sobre Arbeloa

El Fulham alivió la presión sobre el técnico Alvaro Arbeloa al vencer 1-0 al Hull para su primera victoria de la temporada en la liga.

Alex Iwobi anotó el gol a los 33 minutos, ayudando al Fulham a salir del fondo de la tabla —para gran alivio de Arbeloa, el exentrenador del Real Madrid que llegó en la pretemporada.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP