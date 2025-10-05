Haaland anota y Rodri se lesiona en triunfo del Man City ante Brentford en la Liga Premier

El Manchester City venció el domingo por 1-0 al Brentford en la Liga Premier gracias a otro gol de Haaland, quien es el líder anotador con nueve goles.

El noruego usó la fuerza para deshacerse de un defensa y luego su habilidad para regatear a otro antes de rematar a gol a los nueve minutos.

“Este, para mí, es un gol de verdad... uno de mis mejores goles”, dijo el delantero noruego, quien agregó que se encuentra en la mejor forma de su carrera después de anotar 18 veces en 11 juegos para su club y selección esta temporada.

Haaland “agradeció” a su hijo por ayudarlo a entrar en la mentalidad correcta. “Para ser honesto, con un niño, me hace aún mejor”, dijo el delantero noruego, quien fue padre por primera vez en diciembre, “porque en realidad me desconecto más que nunca. No pienso en fútbol en absoluto”.

Una reñida victoria para el City contra un oponente cuyas tácticas directas de balón largo causaron pánico ocasional se vio empañada por la imagen de Rodri —el centrocampista central clave del equipo y ganador del Balón de Oro del año pasado— siendo obligado a salir a mitad del primer tiempo con una presunta lesión en el tendón de la corva.

Rodri cayó al suelo, se agarró la parte posterior de la pierna derecha y se mostró abatido mientras salía del campo cojeando. El astro español se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión del ligamento cruzado anterior y se ha quejado de dolor de rodilla en las primeras semanas de esta campaña.

“Está lesionado, sintió algo, pero esperamos que no sea grave”, dijo el mánager del City, el español Pep Guardiola, quien celebró su victoria número 250 en la Liga Premier desde que llegó al fútbol inglés en 2016.

El City ascendió al quinto lugar, tres puntos detrás del líder Arsenal, con su cuarta victoria en siete juegos de liga hasta ahora.

Se acaba la racha invicta

Crystal Palace vio llegar a su fin su racha de 19 partidos invicto en todas las competiciones al conceder un gol tardío para perder 2-1 ante el Everton, mientras que Ange Postecoglou siguió sin ganar al mando del Nottingham Forest tras su derrota 2-0 en Newcastle.

El Manchester City puede acercarse a tres puntos del liderato —ahora en manos del Arsenal— si más tarde vence al Brentford.

El Palace no había probado la derrota desde el 16 de abril —un período que duró casi seis meses e incluyó su primer trofeo con la Copa FA— pero fue hundido por un gol en el tercer minuto del tiempo de descuento de Jack Grealish, quien se interpuso en el camino de un despeje del colombiano Daniel Muñoz y vio cómo el balón rebotaba directamente en la red.

Así el Everton completó la remontada después de que empató el juego con un penal de Iliman Ndiaye a los 76 minutos después de que Muñoz pusiera a los visitantes al frente al 37.

Postecoglou sigue sin triunfos

Bruno Guimaraes y Nick Woltemade anotaron goles en la segunda mitad para el Newcastle y el Forest, que ha estado bajo el mando de Postecoglou durante siete partidos en todas las competiciones — llegó a cinco derrotas y dos empates.

El Forest ha perdido cinco de esos juegos bajo el mando del australiano, quien recibió cánticos de “serás despedido por la mañana” de su propia afición durante una derrota a mitad de semana en la Liga Europa.

“Es una lucha, es una pelea, no hay nada de malo en eso”, dijo Postecoglou, quien fue despedido por el Tottenham durante el receso de temporada después de ganar la Liga Europa. “Pude haberme quedado sentado en el sofá viéndolos a ustedes, pero prefiero estar aquí, justo en el medio, donde puedo tener un efecto. Creo que lo tendré”.

Tarjeta roja a Pereira

El Wolverhampton vio a su DT Vitor Pereira expulsado al principio del empate 1-1 con el Brighton por lo que la Liga Premier describió como un comportamiento “irresponsable” en el área técnica.

Fue el segundo entrenador de la Liga Premier en recibir una tarjeta roja este fin de semana, después del italiano Enzo Maresca del Chelsea.

El Aston Villa venció 2-1 al Burnley gracias a dos goles de Donyell Malen.

