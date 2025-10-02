La Roma falla tres penales y pierde 1-0 ante Lille en la Liga Europa

La Roma falló tres intentos de penales consecutivos al final del partido y el Lille terminó sorprendiendo para vencer el jueves 1-0 al club italiano en la Liga Europa.

En una secuencia extraña, se le concedió tres intentos a la Roma para igualar desde el punto de penal. El portero del Lille Berke Özer detuvó los dos intentos de Artem Dovbyk solo para que el árbitro ordenara repetir el penal cada vez debido a invasión.

La Roma entonces decidió cambiar de tirador a Matías Soulé, pero Özer también detuvo su disparo lanzándose a su derecha para desviar el balón a los 85 minutos, casi cuatro minutos después del primer intento de Dovbyk.

Hákon Arnar Haraldsson había adelantado a Lille con un disparo al ángulo a los seis minutos en Stadio Olimpico, lo que fue suficiente para que el club francés lograra su segunda victoria en dos partidos.

En otros partidos, Ricardo Horta disparó de larga distancia para vencer al portero Kasper Schmeichel y el suplente Gabri Martínez añadió un segundo gol tardío y el Braga venció 2-0 al Celtic en Glasgow.

Un preciso disparo de Giovani Lo Celso desde el borde del área y un gol en propia puerta del defensor español Son dieron al Real Betis una victoria de 2-0 como visitante ante el Ludogorets.

El delantero del Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu anotó en un mano a mano con el portero Yehvann Diouf al inicio del partido y añadió el segundo con un disparo desviado para la victoria 2-1 sobre Niza.

El Bologna empató 1-1 en casa contra el Freiburg después de que Riccardo Orsolini anotara para los locales en un rebote antes de que Junior Adamu igualara desde el punto de penalti.

Milan Smit anotó dos goles tardíos y Go Ahead Eagles remontó para vencer 2-1 al Panathinaikos en Atenas.

El equipo checo Viktoria Plzeň registró su primera victoria, un 3-0 sobre el club sueco Malmö en un partido donde ambos equipos se redujeron a diez hombres.

Villa, Forest en acción más tarde

Nottingham Forest espera marcar su primer partido en casa en competiciones europeas en casi 30 años con la primera victoria para el recientemente contratado entrenador Ange Postecoglou.

Forest enfrenta al equipo danés Midtjylland el jueves, una semana después de haber iniciado su campaña en la Liga Europa con un empate 2-2 en el Real Betis. Fue el primer partido en Europa para el club de la Liga Premier League desde 1996, cuando alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA, el predecesor de la Liga Europa.

Forest no ha ganado en cinco partidos bajo el mando de Postecoglou desde que el exentrenador del Tottenham asumió el cargo tras el despido de Nuno Espírito Santo.

Otro club inglés, Aston Villa, viaja a Feyenoord impulsado por su primera victoria en la Liga Premier esta temporada, 3-1 contra Fulham, y tras una victoria 1-0 sobre Bolonia en la ronda de apertura de la Liga Europa.

Crystal Palace brilla en debut europeo

Crystal Palace marcó su primer partido en una gran competición europea al vencer 2-0 al Dynamo Kyiv en la Conference League. La victoria extendió la racha invicta del equipo londinense a un récord del club de 19 partidos, que se remonta a abril.

El colombiano Daniel Muñoz cabeceó un centro de Yéremy Pino y el suplente Eddie Nketiah duplicó la ventaja al 58.

Palace terminó el partido con diez hombres después de que el centrocampista Borna Sosa recibiera su segunda tarjeta amarilla a los 76 minutos, pero fue otra actuación impresionante para el equipo de Oliver Glasner, que sigue siendo el último equipo invicto en la Liga Premier después de que el sábado venció 2-1 al campeón defensor Liverpool.

El ganador de la Copa FA fue degradado a la Conference League por violar las reglas de la UEFA sobre propiedad de clubes.

Además, el Rayo Vallecano celebró su regreso a Europa después de 25 años con una victoria de 2-0 sobre el recién llegado Shkëndija de Macedonia del Norte.

El club polaco Jagiellonia venció 1-0 a Hamrun Spartans, ya que el primer club de Malta en una competición europea se redujo a diez hombres al 62.

La Conference League utiliza el mismo formato de liga de 36 equipos que la Liga de Campeones y Liga Europa. Pero los equipos sólo enfrentan a seis oponentes diferentes durante la fase de liga.

